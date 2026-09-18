Администрация Дональда Трампа разрешила президенту Ирана Масуду Пезешкиану и главе МИД Аббасу Арагчи приехать в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. Однако делегации ограничат передвижение и запретят приобретать предметы роскоши и некоторые другие товары, сообщает Reuters.

Госдепартамент США заявил, что на встречу допустят «основную делегацию» Ирана. По словам источника агентства, в нее войдут Пезешкиан и Арагчи, которым выдадут американские визы. Состав делегации будет меньше, чем годом ранее.

Ограничения затронут как передвижение иранских представителей, так и покупки. Госдепартамент не раскрыл полный перечень запрещенных товаров, указав лишь на предметы роскоши и «другие товары», попадающие под действующую американскую политику.

«Делегация будет ограничена в передвижении и столкнется с запретом на покупку предметов роскоши и других товаров в соответствии с нашей политикой. Состав делегации меньше, чем в прошлом году», — подчеркнул представитель Госдепартамента.

В предыдущие годы Вашингтон разрешал иранским дипломатам перемещаться преимущественно между штаб-квартирой ООН, представительством Ирана при организации, резиденцией постоянного представителя и международным аэропортом имени Джона Кеннеди. Членам делегации также ограничивали доступ в магазины.

Решение принято на фоне продолжающегося конфликта между Вашингтоном и Тегераном. США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, после чего Тегеран нанес ответные удары по Израилю и государствам Персидского залива, где расположены американские военные базы. Стороны периодически возобновляют переговоры о прекращении боевых действий.

Согласно соглашению о штаб-квартире ООН от 1947 года, США как принимающая страна в большинстве случаев обязаны обеспечивать иностранным дипломатам доступ к мероприятиям организации. При этом Вашингтон оставляет за собой право отказывать в визах по соображениям безопасности, борьбы с терроризмом и внешней политики.

Одновременно США отказали во въезде палестинской делегации, включая президента Палестины Махмуда Аббаса. Вашингтон объяснил решение действиями палестинских властей по рассмотрению претензий к Израилю в международных судах.