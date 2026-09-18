США одобрили потенциальную продажу Саудовской Аравии истребителей F-35 на $24,3 млрд, Фридрих Мерц объявил об окончании эпохи «безусловной дружбы» с Вашингтоном, а Пентагон ускоряет создание новой ракеты для сдерживания Китая. Что еще пишут мировые СМИ утром 18 сентября — в дайджесте RTVI.

США решили продать Саудовской Аравии F-35 на $24,3 млрд

Администрация Дональда Трампа одобрила потенциальную продажу Саудовской Аравии до 48 истребителей F-35, 49 двигателей Pratt & Whitney и сопутствующего оборудования, сообщает Financial Times. Стоимость пакета оценивается в $24,3 млрд.

Госдепартамент США рассчитывает, что поставка усилит оборону королевства на фоне наступления йеменских хуситов и угроз судоходству в Красном море. Сделка, однако, может встретить сопротивление в Конгрессе. Среди рисков противники продажи называют возможность утечки технологий Китаю, поддерживающему тесные отношения с Эр-Риядом.

Мерц объявил об окончании эпохи безусловной дружбы с США

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сформировавшаяся после Второй мировой войны эпоха «безусловной дружбы» между Европой и США, вероятно, завершилась — по крайней мере, в обозримом будущем, пишет Bloomberg.

Мерц не призвал отказываться от трансатлантического союза, но подчеркнул, что Европе придется укреплять самостоятельность и готовиться защищать собственные интересы. Отношения Берлина и Вашингтона осложнились после решения Трампа вывести из Германии около пяти тысяч американских военнослужащих и повысить пошлины на европейские автомобили.

Пентагон ускоряет создание новой ракеты для сдерживания Китая

Пентагон и Lockheed Martin договорились ускорить подготовку к производству ракеты класса «воздух—воздух» AIM-260 JATM, которую считают одним из ключевых американских средств противодействия китайской авиации, сообщает Bloomberg.

Характеристики ракеты засекречены, но ожидается, что по дальности она превзойдет AIM-120 AMRAAM. Новое оружие предназначено прежде всего для F-22 и F-35, а позднее может появиться на F-15 и F-16. Программа пока остается на стадии разработки, а будущий многолетний контракт должен получить одобрение Конгресса.

Иран одержал редкую дипломатическую победу над США в МАГАТЭ

Иран вопреки возражениям США получил место в генеральном комитете ежегодной конференции Международного агентства по атомной энергии, пишет Bloomberg. В ходе тайного голосования Тегеран поддержали 44 страны, против выступили 35, еще 42 воздержались.

Решение имеет в основном символическое значение и не меняет полномочий МАГАТЭ по контролю за иранской ядерной программой. Однако оно показало, что Вашингтон не располагает безусловной поддержкой большинства участников агентства. Россия и Китай также выступают против усиления давления на Тегеран.

НАТО потребовало от Британии ежегодно повышать военные расходы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Великобритания должна в каждом новом бюджете увеличивать расходы на оборону и представить убедительный план их доведения до 3,5% ВВП к 2035 году, сообщает The Telegraph.

Рютте объяснил требование угрозой со стороны России и необходимостью расширять производство вооружений. Британское правительство намерено довести расходы до 2,7% ВВП в 2027—2028 финансовом году, однако пока не объяснило, за счет каких средств будет достигнута следующая цель — 3% к 2030 году.

Канада предложила ЕС союз ради защиты от внешнего давления

Премьер-министр Канады Марк Карни поддержал предложение о создании особого формата отношений с Евросоюзом, который может сделать страну первым «ассоциированным членом» объединения, пишет Bloomberg.

Карни предложил расширить сотрудничество в оборонной промышленности, энергетике, космосе, искусственном интеллекте, платежных системах и добыче критически важных минералов. По его словам, цель инициативы — не формирование нового блока против США или Китая, а снижение уязвимости перед экономическим и политическим давлением. Юридических правил для такого членства пока не существует.

Куба подошла к «точке невозврата»

Кубинский кризис перестал быть исключительно экономическим и угрожает самому функционированию государства, предупреждает Foreign Affairs. В стране ухудшается снабжение электричеством и водой, разрушаются системы здравоохранения и образования, растет эмиграция специалистов.

Автор связывает ситуацию как с ошибками кубинских властей, так и с американскими санкциями. По его мнению, дополнительное давление Вашингтона может ускорить политические перемены, но одновременно сделает страну менее управляемой. Альтернативой могло бы стать постепенное смягчение ограничений в обмен на конкретные реформы.

Британцы все чаще отказываются выполнять требования государства

Жители Великобритании все чаще уклоняются от уплаты телевизионного сбора и муниципальных налогов, не участвуют в государственных опросах и допускают пропуски занятий детьми, пишет The Economist.

Издание связывает происходящее с падением доверия к властям, высокими налогами, ухудшением государственных услуг и слабым контролем за соблюдением правил. Доля британцев, считающих, что правительство защищает национальные интересы, сократилась с 38% в 1986 году до 9%. Чем меньше граждане взаимодействуют с государством, тем труднее ему предоставлять качественные услуги, отмечает журнал.

Брат Дианы рассказал о реакции Карла после ее гибели

Граф Чарльз Спенсер утверждает в своих мемуарах, что нынешний король Карл III во время телефонного разговора после гибели принцессы Дианы звучал необычно оживленно, пишет The Telegraph. Спенсер также обвинил королевский двор в отстранении семьи Дианы от подготовки похорон.

Букингемский дворец отверг такую интерпретацию, указав, что потрясение и горе могли повлиять на воспоминания участников событий. Бывший пресс-секретарь Карла Джулиан Пейн заявил, что впоследствии король запретил сотрудникам критиковать Диану и требовал относиться к ее памяти с уважением.