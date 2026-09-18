Администрация президента США Дональда Трампа отложит объявление новых пошлин, связанных с «избыточными производственными мощностями» торговых партнеров, как минимум до запланированной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Bloomberg.

Ранее Белый дом собирался до саммита опубликовать доклад о зарубежных производственных мощностях. В документе предполагалось рекомендовать дополнительный тариф в размере 7,5% на китайские товары.

Причина отсрочки пока неизвестна. Источники агентства также не уточнили, сохранится ли предлагаемая ставка к моменту окончательного решения. Введение пошлины в 7,5% увеличило бы совокупные тарифы, установленные против Китая во время второго президентского срока Трампа, примерно до 20%.

В марте администрация США начала расследование в отношении Китая и более десятка других крупных торговых партнеров. Его проводят на основании раздела 301 Закона о торговле 1974 года. Вашингтон намерен выяснить, создают ли действия иностранных государств избыточные производственные мощности и наносят ли они ущерб американским компаниям.

Новые тарифы вместе с уже введенными пошлинами, связанными с использованием принудительного труда, должны частично заменить страновые сборы Трампа, которые Верховный суд США отменил ранее в 2026 году.

Белый дом и аппарат представителя США на торговых переговорах не ответили на запросы Bloomberg. Первым о решении отложить объявление пошлин сообщило издание Inside US Trade.

Встреча Трампа и Си запланирована на 24 сентября в Вашингтоне. Ожидается, что лидеры обсудят торговые разногласия, конфликт вокруг Ирана и конкуренцию в сфере искусственного интеллекта. Китайская сторона официально проведение саммита пока не подтвердила.

Накануне глава МИД КНР Ван И и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону предстоящие контакты на высшем уровне. Ван И призвал выстраивать отношения между странами на основе равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды.