Высокая стоимость бензина, рост расходов американцев и торговая война Дональда Трампа с Канадой создают дополнительные риски для Республиканской партии перед промежуточными выборами. Особенно заметны последствия в Мэне и Мичигане, где идет напряженная борьба за места в Сенате, пишет Reuters.

США ввели пошлины в размере 50% на канадские товары общей стоимостью около $20 млрд, обвинив соседнюю страну в нечестной торговой практике. В ответ Оттава с 8 сентября установила тарифы от 15% до 50% на американскую продукцию на такую же сумму.

Американцы примерно в четыре раза чаще возлагают ответственность за торговый конфликт на Вашингтон, а не на Оттаву, показал опрос Reuters/Ipsos. Повышение пошлин на канадские товары поддерживают только 20% респондентов.

Особенно сложная ситуация складывается в Мэне. Канада является крупнейшим торговым партнером штата: в 2025 году на нее приходилось 69% импорта и 41% экспорта. Более 80% используемых в Мэне бензина и печного топлива поступает из Канады.

Сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз дистанцировалась от политики Трампа, назвала торговую войну ошибкой и добивается исключений для отдельных отраслей. Она четыре раза голосовала против президентских пошлин. Ее борьба с демократом Троем Джексоном остается одной из наиболее конкурентных сенатских кампаний.

В Мичигане кандидат республиканцев Майк Роджерс выбрал другую стратегию. Он поддерживает курс Трампа, но признает, что тарифы не могут быть универсальным решением. Роджерс утверждает, что близость к президенту позволит ему добиваться изменений в торговых соглашениях.

Выборы в обоих штатах эксперты считают неопределенными. Республиканцам, вероятно, потребуется победить и в Мэне, и в Мичигане, чтобы сохранить контроль над Сенатом после голосования 3 ноября. Белый дом заявил, что Трамп продолжит следовать политике «Америка прежде всего».