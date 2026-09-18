Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о продлении мандата независимых экспертов, контролирующих соблюдение санкций против Ирана. Документ поддержали 11 членов Совбеза, Пакистан и Сомали воздержались, сообщает Reuters.

Экспертная группа должна была отслеживать возможные нарушения санкционного режима, докладывать о них Совету Безопасности и предлагать дальнейшие меры. Ее мандат восстановили после того, как Великобритания, Германия и Франция обвинили Иран в нарушении ядерного соглашения 2015 года и запустили механизм возвращения санкций ООН. Тегеран отрицает намерение создать ядерное оружие.

Фактически группа так и не начала работу: на протяжении последнего года члены Совбеза не могли согласовать назначения экспертов, поскольку для этого требовался консенсус. Вето Москвы и Пекина теперь прекратило сам мандат на независимый мониторинг.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дженнифер Локетта заявила, что без экспертной группы Совет Безопасности лишается основного источника независимой информации о нарушениях. По ее словам, возникший пробел в мониторинге выгоден Ирану и тем, кто помогает обходить ограничения.

Россия и Китай обвиняют западные страны в политизации Совбеза и не признают правомерность возвращения санкций. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Запад прекратить действия, которые могут осложнить урегулирование кризиса в Персидском заливе.

По словам российского дипломата, разногласия вокруг иранской ядерной программы необходимо разрешать политическими и дипломатическими средствами. Москва и Пекин считают, что меры ООН против Тегерана были отменены в рамках ядерного соглашения с мировыми державами.

Вето касается мандата наблюдателей, а не формальной отмены самих ограничений. Западные страны продолжают считать санкции обязательными для всех государств — членов ООН, тогда как Россия и Китай оспаривают юридические основания их восстановления.