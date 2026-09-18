В России начались выборы депутатов Госдумы IX созыва, которые продлятся три дня, с 18 до 20 сентября.

Избирательные участки в регионах будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. Первые из них начали работать на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск четверга.

В 89 регионах РФ проходят более 2,2 тыс. избирательных кампаний разного уровня. Всего будет замещено 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В частности, проводятся выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах — прямые выборы, еще в трех — голосование через законодательные органы), депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов.

С 28 августа по 17 сентября проводилось досрочное голосование в 36 регионах, в том числе в субъектах с военным положением и так называемым средним уровнем реагирования, чаще других подвергающимся атакам ВСУ (Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовской области). Так, впервые на выборах в Госдуму проголосовали жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были включены в состав России в 2022 году.

В 32 регионах, в том числе Москве и Московской области, организовали дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Ожидается, что в нем поучаствуют по меньшей мере 3 млн избирателей. Основным способом участия в выборах остается поход на избирательный участок.

За пределами России открыты 333 избирательных участков. Они расположены в 152 странах.

В заверенные федеральные списки ЦИК России кандидатов в депутаты, выдвинутые политическими партиями, было включено 3133 кандидата, сообщала глава ЦИК Элла Памфилова. В списки по одномандатным округам включены 1667 человек. Кандидатами на выборах всех уровней зарегистрированы 1568 ветеранов и участников военной операции, в Госдуму избираются 200 кандидатов — участников СВО.

В нижнюю палату парламента будут избраны 450 депутатов, из них одна половина — по партийным спискам, другая — по одномандатным округам. В бюллетень для голосования по спискам включены десять партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди». Изначально в бюллетень была включена партия «Яблоко», но ЦИК снял ее с выборов после соответствующего решения Верховного суда.

ЦИК определит общие результаты выборов депутатов Госдумы не позднее 5 октября.