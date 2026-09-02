Все 10 политических партий, принимающие участие в выборах в Госдуму, опубликовали свои предвыборные программы в срок, досрочное голосование уже началось в 36 регионах. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

«Все 10 партий, принимающих участие в выборах, которые зарегистрированы у нас, это выполнили, они выполнили эту норму в установленный срок (до 30 августа. — Прим. RTVI), за что их благодарю», — цитирует Памфилову ТАСС.

Досрочное голосование началось уже в 36 регионах, всего уже проголосовало 9929 избирателей, привела данные глава ЦИК. Из них на избирательных участках, образованных в труднодоступных и отдаленных местностях, проголосовали 7314 избирателей, а на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, — 2615 избирателей, сообщила она.

Голосование в регионах с военным положением

Досрочное голосование началось 28 августа в регионах с военным положением и так называемым средним уровнем реагирования.

«Что касается информации наших комиссий, наших коллег из регионов, где действует военное положение, там, где повышена зона опасности, по состоянию на 2 сентября, досрочно проголосовало 13 728 избирателей», — цитирует Памфилову «Российская газета».

Она подчеркнула, что «безусловный приоритет — это безопасность, чтобы выборы не стали дополнительным элементом угрозы для наших граждан».

Глава комиссии напомнила, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в этом году впервые примут участие в выборах депутатов Госдумы.

«Наша задача — рассредоточить наших избирателей, минимизировать скопление в одном месте», — уточнила она.

Дистанционное голосование и провокаторы

Заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали более 2,6 млн избирателей, сообщила Памфилова, отметив, что «этот процесс продолжается очень активно».

ДЭГ в единый день голосования пройдет в 32 регионах и на московской платформе. По данным ЦИК, потенциально дистанционно проголосовать на выборах в ЕДГ смогут более 48 млн избирателей.

Тем, кто не сможет проголосовать онлайн, например, из-за перебоев с электричеством, интернетом или неисправности устройства, предоставят бюллетень на любом участке в их регионе, заявила Памфилова.

«Но чтобы здесь была защита от провокаторов, чтобы все было действительно именно так, его попросят, например, написать заявление, сказать, что: «Я не голосовал, я впервые голосую». И прежде чем ему выдать документ <…> вот эта группа, собственно говоря, и система «Стоп-дубль» — у нас есть возможность проверить на самом деле, действительно ли человек не голосовал. И только после этого ему выдают бюллетень», — цитирует ТАСС Памфилову.

Глава ЦИК также рассказала о ходе подачи заявлений в рамках программы «Мобильный избиратель». По ее словам, на данный момент проголосовать по месту нахождения решили 936 328 граждан.

Итоги выборов

ЦИК определит общие результаты выборов депутатов Госдумы XIX созыва не позднее 5 октября, сообщил зампредседателя комиссии Николай Булаев.

«ЦИК России после предварительной проверки правильности составления протоколов путем суммирования содержащихся в них данных не позднее чем через две недели после дня голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, то есть не позднее 5 октября 2026 года, определяет результаты выборов депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу», — сказал Булаев на заседании комиссии, пишет «Интерфакс».