Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала решения о снятии с выборов партии «Яблоко» и депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева, сообщает KP.RU. Она заявила в эфире радио «Комсомольская правда», что ЦИК не имеет к этому никакого отношения.

По словам Памфиловой, ЦИК на момент окончания периода регистрации не нашел ни одного основания для отказа партиям, подавшим свои списки для участия в выборах в Госдуму, включая «Яблоко». Она рассказала, что в проверке участвовали 15 ведомств, среди которых Минюст, МВД, МИД, Федеральная налоговая служба.

«На момент регистрации ни одного запроса ни от Генпрокуратуры, ни от Минюста, ни от МВД по поводу какой-то партии или „Яблока“ к нам не поступало», — сказала она.

Памфилова подчеркнула, что регистрация «Яблока» на тот момент была абсолютно законной.

Однако «есть целый ряд факторов», которые дают законные основания для отмены регистрации, но это уже находится вне компетенции ЦИК, продолжила она.

С «Яблоком» так и произошло — другая партия («Родина». — Прим. RTVI) подала в суд и предъявила основания, которые «могут стать аргументами для снятия с выборов», пояснила Памфилова, отметив, что «у нас партии любят вместо конкуренции подавать в суд».

«Но это не по нашей части, уже не по нашей части», — добавила она.

На реплику ведущего, что «это дискредитирует выборы», глава ЦИК повторила, что «это дело суда — аргументировать и доказать, что суд прав», а дело кандидата — «подать апелляцию и это опровергнуть».

ЦИК 29 июля единогласным решением зарегистрировал федеральный список кандидатов от «Яблока» на выборы в Госдуму. Всего регистрацию прошли 11 партий. По итогам жеребьевки «Яблоку» достался второй номер, под которым партия должна значиться в избирательных бюллетенях.

7 августа лидер внепарламентской партии «Родина», депутат Госдумы в составе фракции ЛДПР Алексей Журавлев заявил, что в Верховный суд РФ подан иск с требованием отменить регистрацию «Яблока». Он назвал членов партии «национальными предателями», обвинив их в «работе на Запад», близости к «западным ценностям» и желании «капитуляции» России.

Верховный суд 10 августа удовлетворил иск «Родины». «Яблоко» обжаловало это решение, но безуспешно. 17 августа апелляционная коллегия ВС отклонила жалобу партии.

Позднее похожим образом через суд была отменена регистрация на выборах депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева. Он выдвигался по Промышленному одномандатному округу №163 (Самарская область). Против Матвеева подала иск его соперница Анна Саранцева, выдвинутая Партией пенсионеров. Она обвинила депутата в нарушении авторских прав в агитационных материалах.

Матвеев отверг обвинения и назвал процесс политическим. В КПРФ сочли претензии Саранцевой абсурдными и не имеющими отношения «ни к закону, ни к морали», а попытку снятия — «неприкрытым произволом», направленным «на подрыв социальной стабильности».