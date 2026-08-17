Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу «Яблока» на решение суда первой инстанции о снятии списка кандидатов с выборов в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Яблоко» намерено обжаловать решение в президиуме Верховного суда.

Центризбирком России на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об исключении партии из бюллетеня по федеральному округу, сообщил ТАСС зампред ЦИК Николай Булаев.

«Бюллетени еще не готовились. Они только что утверждены, идет их корректировка. После получения решения суда ЦИК будет обязан внести изменения в бюллетень», — сказал он.

Основатель «Яблока», глава его федерального политического комитета Григорий Явлинский назвал решение Верховного суда «беспрецедентным по своему разрушительному воздействию на конституционные основы избирательной системы, свободу слова и творчества, честную политическую конкуренцию».

Политик добавил, что партия продолжит свою работу. По его словам, получение мест в Госдуме не было для организации главной задачей.

Лидер «Яблока» Николай Рыбаков назвал прошедшее заседание «имитацией судебного процесса». Он отметил, что партия будет использовать все законные возможности, чтобы оспорить снятие с выборов, вплоть до обращения в Конституционный суд. Рыбаков также пообещал в ближайшее время представить «план Б».

10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму. Юристы истца обвинили «Яблоко» в нарушении авторских прав и получении иностранного финансирования. В иске также указывалось, что материалы в поддержку партии публиковались на зарубежных площадках.

Генпрокуратура и ЦИК поддержали решение снять «Яблоко» с выборов.

Центр антикоррупционной политики партии, в свою очередь, опубликовал доклад, в котором говорится, что другие парламентские партии, допущенные к выборам в Госдуму, получили более 1 млрд рублей от доноров «со следами зарубежного финансирования».

При этом Рыбаков заявил, что «Яблоко» не будет подавать иски о снятии других партий с выборов, чтобы не превращать Верховный суд в «цирковую арену».