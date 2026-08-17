«Яблоко» не будет подавать иски о снятии других партий с выборов в Госдуму. Об этом председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил на заседании Верховного суда, передает корреспондент RTVI Мария Зарукина. По словам Рыбакова, в партии не собираются «становиться клоунами» и превращать Верховный суд в цирк.

«Было много обращений в наш адрес и лично в мой адрес от сторонников с тем, что мы подали бы аналогичные иски об отмене регистрации всех других участников избирательной кампании. Учитывая наличие вот этого финансирования [у партий], якобы иностранного, точно такого же, как у нас, только намного в большем объеме», — сказал Рыбаков.

По его словам, у партии «есть такое право» — подать иски на снятие всех участников выборов ровно на тех же основаниях, на каких сняли «Яблоко».

«Но я хочу сказать, уважаемые судьи, что мы не будем этого делать. Мы не будет превращать Верховный суд Российской Федерации в цирковую арену и сами не будем становиться клоунами. Потому что мы настоящие патриоты и не будем унижать органы государственной власти и судебной системы нашей страны», — заключил Рыбаков.

Споры о финансировании

7 августа партия «Родина» подала в Верховный суд иск о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму. «Родина» обвинила «Яблоко» в том числе в нарушении законодательства об авторских правах.

10 августа Верховный суд удовлетворил иск и отменил регистрацию федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока». Представитель Центризбиркома заявил на заседании, что Росфинмониторинг подтвердил получение кандидатами от «Яблока» иностранного финансирования.

Позже «Яблоко» опубликовало детали решения Верховного суда. В партии заявили, что одним из оснований для снятия списка были названы пожертвования в избирательный фонд от граждан, которые сами получали деньги из-за рубежа.

«Яблоко» настаивает, что «получение жертвователями партии денег из-за границы само по себе не означает иностранного финансирования»: человек мог получить деньги от продажи иностранных акций, а затем «из собственных средств, полученных от российских источников», сделать пожертвование. В партии утверждают, что пожертвования, которые не соответствовали требованиям избирательного законодательства, возвращались отправителям. Их сумма составила 16,9 тыс. руб.

Позже «Яблоко» заявило, что парламентские партии получили более 1 млрд руб. «от доноров со следами зарубежного финансирования».