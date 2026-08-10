Партия «Родина» просит снять «Яблоко» с выборов в Госдуму в том числе за использование в агитационных материалах фотографии из японского города Хиросима, пережившего американскую атомную бомбардировку в 1945 году. Об этом сообщает корреспондент RTVI Екатерина Булучевская из Верховного суда, который 10 августа рассматривает иск «Родины» о снятии «Яблока» с выборов.

Как передает корреспондент RTVI, истцы в ходе заседания представили материалы, которые, по их мнению, были использованы «Яблоком» как агитация с нарушением авторских прав. В числе таких материалов — изображения экс-президента России Дмитрия Медведева, кадры из фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука и фото Хиросимы.

Представители «Яблока» спросили на заседании, жаловались ли правообладатели на использование материалов. В партии «Родина» ответили, что по закону наличие жалоб для искового заявления необязательно. Кроме того, судья спросил у юристов «Родины», знают ли они, кто является автором кадров из Хиросимы. Представители истца ответили, что не знают, но это мог быть некий американский военнослужащий.

7 августа «Родина» подала в Верховный суд иск о снятии «Яблока» с выборов. Лидер «Родины» Алексей Журавлев заявил, что «Яблоко» не соблюдает «практически никаких законов». «Ни законы о выборах, ни законы о рекламе и так далее. Соответственно, мы нашли массу нарушений, <…> которые, прежде всего, связаны с финансированием», — утверждал Журавлев.

Глава фракции «Яблока» в заксобрании Карелии Эмилия Слабунова сказала, что иск «Родины» связан не с содержательными претензиями, а с попыткой убрать с выборов всех, кто не относится к числу единомышленников партии Журавлева.

10 августа Центризбирком утвердил текст бюллетеня для голосования, включающий 11 партий, в том числе «Яблоко». Однако председатель ЦИК Элла Памфилова допустила, что в бюллетень могут внести корректировки.