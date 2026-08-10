Серьезные авторы фактически ушли с российской музыкальной сцены, а их место заняли исполнители, присваивающие себе чужие песни, и пользователи нейросетей, считающие себя творцами. Таким мнением с RTVI поделился певец и композитор Юрий Лоза.

По его словам, проблема началась с того, что авторов перестали упоминать публично: их убрали из титров, о них почти не говорят, а на официальных сайтах исполнителей нередко даже не указывают.

«Как только авторы перестали получать свою минуту славы, они перестали творить. А смысл работать куда-то в стол?» — задался вопросом музыкант.

Отдельно он обратил внимание на роль нейросетей в размывании понятия авторства.

«Каждый считает, что если взял, закинул в искусственный интеллект какие-то фразы, какие-то слова, то он создает что угодно — сценарий, стихи, песню. И каждый человек начинает считать себя автором — тот, кто к этому не имеет никакого отношения. Если я напишу что-то хорошее, то оно просто спрячется за огромным количеством поделок», — пояснил Лоза.

На фоне этого, по его мнению, даже качественная работа обречена остаться незамеченной.

«Уже сейчас вы не видите хороших текстов. Допустим, если раньше каждая “Песня года” раньше давала пять-семь шлягеров, то с последних двух не вышло в народ ни одной песни», — отметил он.

По оценке артиста, та же логика распространяется и на кино: сегодня, считает он, многие работают вовсе не для аудитории.

«Авторы пишут для себя. И создают фильмы для себя. Если раньше они писали, создавали фильмы и писали песни для людей, то это все делается сейчас для себя. Или для освоения бюджета», — заключил певец.

Ранее в беседе с RTVI Лоза, комментируя скандал вокруг фильма «Последний богатырь. Колобок», связал появление подобных проектов с «сценарным голодом» в российском кинематографе.