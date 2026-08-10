Появление в России фильмов вроде «Последний богатырь. Колобок» связано с нехваткой сильных сценаристов в российском кино, заявил RTVI певец и композитор Юрий Лоза. По его мнению, в условиях «сценарного голода» ждать по-настоящему интересных проектов «немножко наивно».

Ранее вокруг картины о Колобке, вышедшей в прокат 6 августа, разгорелся скандал. Изначально дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили до 20 августа придержать неофициальные показы фильма «Человек-паук: Новый день», а релиз «Последнего богатыря. Колобка» одновременно перенесли с 13 на 6 августа. На этом фоне в Сети появились призывы к бойкоту картины, а на «Кинопоиске» фильм за короткое время получил тысячи негативных оценок.

Кроме того, режиссер Антон Маслов, как пишут СМИ, вступил в спор с московским электриком, который в соцсетях раскритиковал графику в трейлере. После этого Маслов и исполнитель главной роли Дмитрий Журавлёв начали получать угрозы, а правовая служба «России-24» обратилась в прокуратуру и СКР, после чего было возбуждено уголовное дело. Несмотря на произошедшее, картина собрала в премьерный день почти 45 млн рублей — рекорд среди летних релизов 2026 года, а к вечеру 7 августа сборы достигли 110 млн рублей.

Лоза в беседе с RTVI отметил, что фильм не видел и о подробностях скандала не знает, однако отдельно высказался о самой идее превращать короткий фольклорный сюжет в большую франшизу.

«Я знаю сказку “Колобок”. Она умещается, по-моему, в полстраницы крупным текстом. И делать из нее франшизу на кучу фильмов — это значит писать что-то совершенно другое, не имеющее никакого отношения к “Колобку”. То, о чем мы сейчас говорим, это никакой не “Колобок”, а то, что напридумывали сегодняшние создатели», — заявил Лоза.

По его мнению, появление таких лент напрямую связано с кадровым кризисом в киноиндустрии.

«У нас сейчас в кинематографе общий сценарный голод: мы практически не видим хороших сценариев, у нас сценаристов нет. Мы не можем вспомнить сценариев уровня, скажем, конца прошлого века, таких сценариев просто нет», — подчеркнул он.

Ждать творческого прорыва в такой ситуации, по словам артиста, не приходится.

«На фоне этого голода ожидать, что наши возьмут и придумают что-то действительно очень интересное, наверное, немножко наивно. Общая ситуация такая. Поэтому я никуда не хожу, не смотрю, чтоб не портить себе настроение», — признался Лоза.

Он также подчеркнул несоответствие масштаба экранизации оригинальному тексту сказки.

«Я не знаю, что они там наваяли, но это не “Колобок”, потому что та сказка умещается в очень коротенький мультик на 5—7 минут», — добавил собеседник RTVI.

Отвечая на вопрос, не думал ли он написать песню о герое русских народных сказок, Лоза ответил отрицательно.

«Вы знаете, нет. Тем более, что сейчас вообще песни мало кому нужны», — пояснил он.