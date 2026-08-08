Угрозы интернет-пользователей в адрес создателей фильма «Последний богатырь. Колобок» стали поводом для уголовного дела. Об этом сообщает «Осторожно, новости» 8 августа.

По информации телеграм-канала, дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, высказанная с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях). Наказание по этой статье предполагает до пяти лет лишения свободы.

Правоохранительные органы займутся установлением и поисками пользователей, которые писали подобные угрозы в комментариях и личных сообщениях, говорится в публикации. Дело находится в производстве Дорогомиловского межрайонного следственного отдела СУ по ЗАО города Москвы.

Ранее режиссер фильма «Последний богатырь. Колобок» Антон Маслов заявил, что он и его семья на протяжении двух недель получают в личных сообщениях угрозы. Он рассказал об этом на фоне массового недовольства в соцсетях из-за того, что в России была перенесена премьера картины «Человек-паук. Новый день» — супергеройский блокбастер должен был выйти в отечественный прокат 6 августа, в один день с «Колобком», однако затем релиз зарубежной ленты перенесли на 20 августа.

7 августа журналист ВГТРК Эдуард Петров сообщил, что правовая редакция телеканала «Россия-24» обратилась в прокуратуру и Следственный комитет из-за угроз в адрес съемочной группы «Колобка». Он написал, что «разобраться и установить тех, кто прячется за анонимными аккаунтами и переходит грань закона, — дело чести».

«Создатели фильма — режиссер Антон Маслов и исполнитель главной роли Дмитрий Журавлев — внезапно для себя стали мишенями для анонимных звонков и сообщений с угрозами. Им и их семьям желали смерти, обещали сжечь имущество. Мы видим, как интернет-буллинг, подогретый анонимностью и вседозволенностью, перерастает в реальные угрозы. Люди, вложившие душу и средства в создание семейного кино, вынуждены опасаться за свою безопасность. Это ненормально», — говорится в посте Петрова.

«Последний богатырь. Колобок» установил рекорд среди летних релизов 2026 года, собрав в первый день проката 45 млн рублей.