6 июня более 42 тысяч человек собрались на концерт белорусского певца Макса Коржа в Стамбуле. Впервые с 2022 года на его выступление смогли массово приехать российские поклонники. Во время концерта зрители развернули флаги России, Украины, Беларуси и баннер F*ck politics. Кадры разлетелись по интернету и вызвали оживленные споры. Корреспондент RTVI Павлос Позидис отправился на концерт Коржа в Дюссельдорф и пообщался с фанатами певца из разных стран, чтобы понять, что их так сильно объединяет. Смотрите специальный репортаж RTVI «Феномен Макс Корж».

«Добро, мир, позитив»

Поклонники творчества Коржа называют свое сообщество «Движ». Корреспондент RTVI побывал на шашлычной вечеринке московского «Движа на семи холмах».

Владислав Черкасов, участник «Движа на семи холмах», рассказал RTVI, что их сообщество существует давно.

«Максим Анатольевич — очень уникальный человек, которого мы все любим. Если бы не он, если бы не его песни, не его идеология, нас бы не собиралось здесь такой большой, дружной — да, громкой! — компанией», — заявил Владислав.

На вопрос, о какой именно идеологии идет речь, он отвечает: «Добро, мир, позитив».

«Движ» — это «культура, которую создал Макс», заявил RTVI Артур Скоробогатько, участник фан-сообщества из Украины. По его словам, эта культура — «очень семейная», атмосферная, «пропитанная эмоциями».

«Люди друг друга любят, уважают независимо от того, откуда ты приехал. Никто не задевает политические взгляды, мало где я такое видел. Все друг о друге заботятся, помогают как могут», — утверждает Артур.

Его слова подтверждает Илья Глущенко, участник «Движа» родом из Донецкой области. По его словам, фанаты Коржа — «очень дружные».

«Мы находимся с вами в Кёльне, я сам приехал из Ганновера. Просто сказал ребятам: «Я приеду в среду, но мне негде ночевать», и как-то ребята начали сплоченно думать, где мне остановиться, и искать варианты. Потому что я студент и у меня особо пока много денег нет, чтобы моментально заплатить за отель», — рассказал Глущенко.

«Я засомневалась»

После концерта в Стамбуле, где фанаты развернули флаги разных стран, к «Движу» стало больше внимания, рассказал RTVI Илья Богданов из Латвии.

«Мне кажется, это очень затронуло. Давно мы такого не видели, давно. Молодые ребята, но они как бы пытаются воссоединить обратно славянский народ, не ссорить их. Это очень классно. Макс Корж просто реально всех сближает. Собирает народ и всех сближает», — сказал Илья.

Он говорит, что «осмыслил творчество Коржа» после 2022 года. «Позиция у него — он за мир. Он за то, чтобы не умирал никто, все жили дружно, счастливо. Не делили людей по паспортам», — считает Илья.

Дарья Соколюк родом из Украины, про «Движ» узнала, когда приехала в Польшу. «Это достаточно была на тот момент популярная тема», — вспоминает она.

Она признается, что, увидев кадры с флагами из Стамбула, сначала испытала «сомнительные» чувства. «Я засомневалась, встала ли бы я рядом, в связи с некоторыми событиями и с той территориальной местностью, из которой я [происхожу]», — говорит поклонница Коржа.

«А потом поняла, что это не должно никак влиять абсолютно, — продолжает Дарья. — Всё, что происходит сейчас — то, что там наверху творят с этим всем и просто пользуются, играют как марионетками, — это абсолютно не должно влиять на людей, на дружбу».

«Мы выросли в одном контексте»

«За Коржом едут абсолютно со всего мира — вот они, отношения, где нет всего того бреда, который нам навязывают», — говорит Макс «Бес», участник «Движа» в Германии.

Под бредом он понимает политику и «разницу между нами».

«Я, россиянин, сейчас нахожусь среди 99% украинцев. У меня огромное число друзей-украинцев. Мы не видим никакого напряга, никаких проблем. Даже если они говорят по-украински, основную часть я понимаю. Я говорю: «Я не понял вот это слово», — мне говорят по-русски, и всё. Никаких проблем. То же самое с белорусами, то же самое — Казахстан, всё СНГ», — рассказал Макс.

«Мы все с одним общим культурным кодом», — рассуждает еще один участник «Движа» в Германии Сурен.

«Как ни крути, все знают, что такое панелька. Все знают, каково это — жить на окраине. Все говорят на одном языке, и все слушают одну и ту же музыку. От этого никуда не денешься: мы выросли в одном контексте», — пояснил он.

По его мнению, у «Движа» — огромное будущее.

«Мы стараемся, мы очень много работаем, чтобы люди оставались людьми и чтобы этот социальный клей всех склеивал. Думаю, желание жить должно побеждать всегда. Я на это очень надеюсь», — заключил Сурен.