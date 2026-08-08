Турция начала ограничивать движение коммерческих судов в Черном море на фоне растущей обеспокоенности властей страны по поводу участившихся атак, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники 8 августа.

По данным агентства, Главное управление береговой охраны Турции уведомило ряд судов, направляющихся в Новороссийск, об отказе в выдаче разрешений на проход или о необходимости дополнительного времени для рассмотрения заявок на прохождение судов через пролив Дарданеллы.

Каких-либо пояснений о причинах такого решения предоставлено не было, отметили собеседники. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Днем 8 августа суда, направлявшиеся в болгарские или турецкие порты, продолжали двигаться на север через Дарданеллы, пишет Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых сервисов.

Как отмечает агентство, участившиеся атаки на суда в Черном море вызывают опасения по поводу поставок энергоносителей и зерна из региона, что, в свою очередь, способствует росту цен на мировых рынках.

В последние месяцы торговые суда, в том числе турецкие, стали подвергаться атакам беспилотников в Черном море. 3 августа в МИД Турции сообщили, что два грузовых судна Yasar и Nadezhda были атакованы дронами при выходе из порта Новороссийска. Экипаж из 22 человек эвакуировали в порт Новороссийска, трое получили ранения.

7 августа турецкий сухогруз MV Güllük, следовавший в Тамань, был атакован БПЛА у берегов Новороссийска. На следующий день в море примерно в 500 м от побережья турецкой провинции Сакарья был найден неизвестный беспилотник. Его достали из воды и передали подразделениям береговой охраны для обследования. Предварительно, взрывчатых веществ на аппарате не обнаружили.

Анкара в ответ на удары БПЛА по судам реагировала дипломатическими нотами и призывами к деэскалации. В начале августа МИД Турции призвал все стороны, участвующие в судоходстве в Черном море, особенно Россию и Украину, «срочно принять конкретные меры» для обеспечения безопасности в регионе.

8 августа Bloomberg сообщил, что представители администрации США после серии атак на суда в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) добились от властей Украины согласия не наносить удары по не связанным с Россией нефтяным танкерам и объектам инфраструктуры в Черном море, используемой для экспорта казахстанской нефти. Киев пообещал не атаковать танкеры, направляющиеся к терминалу КТК, если они не находятся под украинскими санкциями, не принадлежат российским владельцам и не перевозят российскую нефть или другие грузы, говорится в статье.

Украина также создала контактные пункты, через которые судовладельцы смогут передавать информацию о судах и согласовывать безопасный проход через Черное море, утверждает Bloomberg.

Кремль называл удары беспилотников по танкерам в Азовском и Черном морях террористическими атаками в отношении международной энергетической инфраструктуры.