Американская администрация пыталась найти на Кубе действующего или бывшего чиновника, похожего на вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, которая возглавила страну после захвата ее лидера Николаса Мадуро. Однако разведка США пришла к выводу, что Куба больше похожа на Иран, чем на Венесуэлу, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

План Вашингтона предполагал скорее перестройку режима на Кубе, чем его свержение, отмечает газета. Некоторые представители Белого дома считают, что в стране можно найти столь же прагматичного лидера, как Делси Родригес, который мог бы беспрепятственно прийти к власти и сотрудничать с США.

Однако американская разведка сочла, что при повторении венесуэльского сценария на Кубе мало кто из прагматичных чиновников был бы готов прийти к власти. Как и в Иране, кубинские чиновники представляют собой сторонников более жесткой линии, говорят источники NYT.

В качестве потенциального преемника действующего президента Кубы Мигеля Диас-Канеля рассматривается внучатый племянник Фиделя Кастро Оскар Перес-Олива Фрага, который занимает пост вице-премьера, а также возглавляет министерство внешней торговли и иностранных инвестиций.

Однако, как пишет NYT, его кандидатура «почти наверняка» неприемлема для администрации США, которая предпочитает Рауля Родригеса Кастро по прозвищу Краб ― внука бывшего президента Кубы Рауля Кастро, все еще имеющего большое политическое влияние на острове.

Вторая подходящая кандидатура, с точки зрения США, ― министр внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альварес Касас.

По словам некоторых американских чиновников, после событий в Венесуэле Куба приняла оборонительные меры, чтобы затруднить американским войскам проведение рейда по захвату или уничтожению Рауля Кастро или Мигеля Диас-Канеля.

Кроме того, сам по себе арест или захват 95-летнего Кастро, не занимающего никаких официальных должностей, не приведет к смене кубинского руководства, отмечает газета.

Белый дом хочет, чтобы Куба либерализовала свою экономику, открылась для американского бизнеса, покупала нефть у США, а также вытеснила представителей разведслужб России и Китая, перечисляет NYT. Взамен Вашингтон предлагает выделять Кубе больше гуманитарной помощи и ослабить экономические санкции.