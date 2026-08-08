Россия готова оказывать всестороннее содействие Грузии, Абхазии и Южной Осетии в продвижении переговорного процесса в интересах стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в 18-ю годовщину войны в Южной Осетии.

«Российская сторона готова и далее оказывать всестороннее содействие сторонам в продвижении переговорного процесса, укреплении доверия и выстраивании межгосударственных отношений в интересах стабильности и безопасности на Южном Кавказе», — сказано там.

В Москве отмечают, что в грузинском обществе продолжаются попытки «переосмыслить события августа 2008 года». «При этом обоснованным является признание полной ответственности режима [Михаила] Саакашвили за развязывание вооруженного конфликта», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, фиксируются заявления руководства Грузии о необходимости примирения с абхазами и югоосетинами, добавили в МИДе. Там выразили надежду на то, что эти высказывания «будут подкреплены конкретными практическими делами по урегулированию отношений с Абхазией и Южной Осетией».

«Реальным вкладом в стабилизацию ситуации в приграничных районах должен стать запуск процесса делимитации грузино-югоосетинской и грузино-абхазской госграниц с их последующей демаркацией», — указывается в сообщении.

В то же время Запад, Киев и грузинские радикальные политические силы пытаются «втянуть Тбилиси в новые кровавые авантюры на Южном Кавказе», считают на Смоленской площади.

МИД Грузии также выпустил заявление к 18-й годовщине конфликта. В нем говорится, что Россия «расширяет свой незаконный контроль» над Абхазией и Южной Осетией, «продолжая процесс их милитаризации и активно предпринимая шаги к их фактической аннексии». Тбилиси призывает Москву «прекратить оккупацию» республик и вывести оттуда свои вооруженные силы, сказано в заявлении.

8 августа 2008 года Грузия начала военную операцию против Южной Осетии. Вслед за этим Россия ввела в регион свои войска, объявив о проведении операции по принуждению к миру. В результате пятидневного военного конфликта погибло более 1 тыс. человек, из которых 72 — российские военнослужащие. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, разместив там свои военные базы. В свою очередь, Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Большинство членов ООН признают суверенитет Грузии над Абхазией и Южной Осетией. Москва настаивает на том, что решение российских властей о признании независимости двух республик не подлежит пересмотру.