Причиной отказа тихоокеанского государства Наоэро (ранее — Науру) от дипломатических отношений с Южной Осетией и Абхазией стало систематическое внешнее давление со стороны Грузии. Об этом заявили в министерствах иностранных дел республик.

В МИД Абхазии отметили, что развитие сотрудничества с Наоэро «неизменно сталкивалось с противодействием со стороны Грузии и ее западных партнеров».

«По мере перехода совместных инициатив в практическую плоскость против Республики Науру была развязана кампания агрессивного внешнего давления», — говорится в сообщении.

В абхазском внешнеполитическом ведомстве заявили, что в отношении властей Наоэро «был задействован весь арсенал недопустимых методов удушения и принуждения», включая политический шантаж, дипломатическое давление, финансово-экономические репрессии и карательные санкционные меры.

Министерство иностранных дел Южной Осетии также сообщило, что решение о прекращении дипломатических отношений с Наоэро не было «следствием двусторонней повестки». В ведомстве также рассказали об угрозах в отношении правительства тихоокеанского государства.

«Очевидно, что Грузия при поддержке западных структур продолжает использовать любые рычаги — от политического шантажа до экономических стимулов, чтобы продолжать попытки изоляции Южной Осетии на международной арене», — сказано в сообщении.

Власти Наоэро признали независимость Абхазии и Южной Осетии в декабре 2009 года. Об отзыве признания стало известно 29 июля. МИД Грузии приветствовал это решение.

Площадь Наоэро, расположенного на острове в Тихом океане, составляет чуть более 21 кв. км, население — около 10 тыс. человек. 20 июля 2026 года власти республики объявили о смене названия государства с Науру на Наоэро.

После решения властей Наоэро в составе ООН остаются только четыре страны, признающие Абхазию и Южную Осетию: Россия, Венесуэла, Никарагуа и Сирия. Москва настаивает на том, что решение российских властей о признании независимости двух республик не подлежит пересмотру.