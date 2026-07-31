Полтора года назад в Сирии свергли президента Башара Асада. К тому времени в стране уже почти 14 лет шла гражданская война. Что происходит в Сирии сегодня?

Съемочная группа RTVI съездила в арабскую республику и поговорила с местными жителями о том, как им живется при новой власти. Смотрите специальный репортаж Кати Казанчук «Сирия после Асада».

«Первое, что мы почувствовали после падения Асада, — невероятное ощущение свободы», — рассказала Балькиис, режиссер и преподаватель из Дамаска.

Люди ждали, что в стране начнется хаос, вспоминает Самир, владелец кафе в сирийской столице.

«Но этого не произошло: сейчас спокойно. Если бы здесь было небезопасно, мы бы просто не смогли стоять на улице и записывать это интервью», — рассказал Самир.

Почти у всех сирийцев были опасения, что страна движется к исламизации, отметила Балькиис.

«Но лично мне не кажется, что Сирия станет религиозным государством. Раньше люди просто не могли свободно обсуждать такие темы. Теперь они хотят открыто говорить о том, кто они, во что верят, чем отличаются друг от друга. И это, на мой взгляд, нормально: чтобы научиться жить вместе, нам сначала нужно лучше узнать друг друга, а не делать вид, будто между нами вообще нет различий», — рассуждает собеседница RTVI.

«Даже СМИ сейчас изменились, — утверждает Самир. — Теперь по телевидению можно увидеть критику, можно услышать, что хорошие решения называют хорошими, а плохие — плохими. Раньше такого практически не было. Можно открыто высказывать свое мнение, критиковать решения властей, если считаешь их неправильными».

При этом ситуация в стране по-прежнему тяжелая, говорит Юсуф Аднан Суэйдан из города Дераа.

«Сейчас у меня нет работы. Те, кто живет более-менее нормально, как правило, получают помощь от родственников, уехавших в Германию, Турцию, Иорданию и другие страны. У меня таких родственников нет, никто мне не помогает. Поэтому могу сказать честно: примерно 90% людей живут очень тяжело», — рассказал он.

Адван Бакри живет в лагере для беженцев в Идлибе. Он считает, что после свержения Асада сирийцы «вернули себе свободу и достоинство».

«Это единственные изменения, которые мы пережили. Но жизнь осталась прежней или даже стала хуже. Мы страдаем, у нас нет дома. Почему я всё еще здесь, почему я не вернулся в свой родной город? Причина в том, что там теперь нет абсолютно никаких домов», — заявил Адван Бакри.

Христианин из города Маалюля Джорж (имя изменено) рассказал о преследованиях людей при новой власти.

«Попробуйте зайти в интернет: вы увидите, как люди, которые были в рядах ополчения или армии, становятся мишенью. Иногда им даже приказывают закрыть свои дома и предприятия. В прошлом году было много убитых на побережье, и это замалчивалось. Где следственные комитеты? Нынешний режим поддерживается всеми странами и совершал массовые убийства», — говорит Джорж.

«Мы хотим, чтобы Сирия развивалась. Я бы даже хотел, чтобы Сирия была похожа на Германию или Москву, на любую цивилизованную страну», — добавил он.

В декабре 2024 года сирийские антиправительственные силы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) свергли президента Башара Асада, который вместе с семьей уехал в Россию. Страну возглавил лидер ХТШ* Ахмед аш-Шараа. Башар Асад был президентом Сирии с 2000 года, его отец Хафез Асад правил страной с 1971 по 2000 год.

*признана в России террористической организацией и запрещена