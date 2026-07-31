Житель сирийского города Маалюля рассказал RTVI, как Россия помогала местным православным. Съемочная группа RTVI проехала от Дамаска до Идлиба, чтобы узнать, как живет сегодня Сирия — спустя 15 лет после начала гражданской войны и через полтора года после свержения президента Башара Асада. Смотрите специальный репортаж Кати Казанчук «Сирия после Асада».

Маалюля находится в 55 километрах от Дамаска, две трети населения города составляют христиане. До гражданской войны в Сирии в Маалюлю приезжали люди со всего мира, чтобы посетить древние храмы и пещеры, в которых жили первые христиане.

Во время войны террористы, воюющие против правительственной армии президента Башара Асада, дважды захватывали Маалюлю, убивали людей и уничтожали христианские святыни. Город был освобожден правительственными войсками в апреле 2014 года.

Один из жителей Маалюли, христианин Джорж (имя изменено), рассказал RTVI, как Россия помогала городу.

«В 2024 году, по имеющимся у нас статистическим данным, церковь, музей и монастырь посещали от 3 до 4 тысяч россиян», — говорит Джорж. По его словам, монастырь в Маалюле фактически жил за счет российских туристов.

«И многие люди жили за счет российских туристов. Тут даже был один русский мужчина, который хотел жениться на девушке из Маалюли. Как вы думаете, почему я был рад, когда увидел вас? Потому что я давно не видел русских», — заявил сириец.

Русские привозили гуманитарную помощь, при этом «долгое время помогали только православным церквям», вспоминает житель Маалюли.

«Был забавный случай, когда Министерство обороны России помогло православному монастырю святой Феклы, установив солнечные батареи и аккумуляторы. Католики стали спрашивать: «Здорово! А когда мы получим такую помощь?» Русские ответили: «Скоро». Мы пошутили, что, если не будет помощи, мы повесим украинский флаг на католический монастырь», — рассказал Джорж.