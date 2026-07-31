В Сирии после свержения президента Башара Асада начали переписывать учебные программы, рассказал RTVI экс-глава Русского дома в Дамаске Николай Сухов. О том, как живет сегодня арабская республика, смотрите в специальном репортаже Кати Казанчук «Сирия после Асада».

«Очень интересные процессы пошли буквально с первых месяцев новой власти. Начали изменять и школьные, и университетские программы. Убрали про эволюцию мозга: какая эволюция мозга? Аллах создал мозг вот таким…», — рассказал Сухов.

По его словам, сейчас в Сирии управленческие позиции в образовании занимают люди, которые заканчивали исламские, турецкие университеты.

«Четко понятно, что 5-10 лет — и это будет другое общество», — заявил Сухов.

Режиссер Балькиис, которая живет в Дамаске, рассказала RTVI, что почти у всех в Сирии были опасения, что страна движется к исламизации.

«Но лично мне не кажется, что Сирия станет религиозным государством. Раньше люди просто не могли свободно обсуждать такие темы. Теперь они хотят открыто говорить о том, кто они, во что верят, чем отличаются друг от друга», — отметила Балькиис.

По ее мнению, это нормально. «Чтобы научиться жить вместе, нам сначала нужно лучше узнать друг друга, а не делать вид, будто между нами вообще нет различий», — пояснила сирийка.

В декабре 2024 года сирийские антиправительственные силы во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) свергли президента Асада, который покинул страну и вместе с семьей получил убежище в России.

Временным президентом стал лидер ХТШ* Ахмед аш-Шараа, также известный как Абу Мухаммед аль-Джулани. В 2000-х годах он воевал на стороне «Аль-Каиды»* против американцев в Ираке, в 2012-м создал в Сирии ее филиал — «Джебхат ан-Нусра»*, который потом превратился в ХТШ*.

В 2013 году США внесли аш-Шараа в список особо опасных террористов, а четыре года спустя объявили награду в $10 млн за информацию, которая поможет в его поимке.

После того как аш-Шараа возглавил Сирию, он прилетал с официальными визитами к президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу и европейским лидерам.

* организация признана в России террористической и запрещена