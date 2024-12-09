Башар Асад, который 24 года возглавлял Сирию, потерял власть и улетел в Москву, где ему предоставили убежище. Теперь Дамаск находится под контролем оппозиции во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ). Возглавляет ее Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмад аш-Шараа), который, как прогнозирует турецкое издание Karar, может войти в новое руководство страны. RTVI собрал 10 самых любопытных фактов об аль-Джулани.

Будущий глава ХТШ* родился в 1982 году в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а в возрасте семи лет переехал с семьей в Сирию. Вырос в Эль-Меззе — районе на юго-западе Дамаска.

Его псевдоним «аль-Джулани» означает по-арабски «уроженец Голанских высот». Его родители были родом оттуда и депортированы, когда во время Шестидневной войны 1967 года Израиль занял Голаны.

Сейчас армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет зону безопасности на сирийской части Голанских высот. Советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман заявил, что это делается, чтобы «нейтрализовать угрозы и наладить контакты с местными друзскими и другими общинами».

Его отец был инженером-нефтяником, а мать — учителем географии. В школьные годы Аль-Джулани был прилежным, но ничем не примечательным мальчиком, «который носил толстые очки и избегал всеобщего внимания», рассказывали его одноклассники. Затем учился в Университете Дамаска, где изучал взаимодействие СМИ и общества.

Его радикализация началась, когда он был студентом. В то время Аль-Джулани регулярно посещал проповеди имама из Алеппо Махмуда Гул Агасси, убитого в 2007 году. Тот был известен своей антиамериканской риторикой и призывами начать джихад против США. Также большое внимание на аль-Джулани оказали палестинская интифада 2000 года и теракт 11 сентября 2001 года в США.

против США. Также большое внимание на аль-Джулани оказали палестинская интифада 2000 года и теракт 11 сентября 2001 года в США. В 2003 году Аль-Джулани присоединился к салафитской группировке «Аль-Каида* в Ираке» и воевал там против американцев, которые его в итоге арестовали и отправили в тюрьму. Там он провел три года. В 2011 году его освободили, и как раз тогда началась гражданская война в Сирии.

Вскоре после освобождения из тюрьмы он установил связь с заместителем лидера «Исламского государства в Ираке»* Абу Бакра аль-Багдади Абу Муслимом ат-Туркмани, с которым подружился во время заключения. Вместе они вернулись к обсуждению потенциала джихада в Сирии, о котором говорили, находясь за решеткой.

В 2012 году аль-Джулани по заданию «Аль-Каиды»* создал в Сирии ее филиал «Джебхат ан-Нусра»*, при этом помощь оружием и финансами ему оказывали соратники аль-Багдади.

В 2013-м аль-Багдади попытался включить «Джебхат ан-Нусру»* в реорганизованное «Исламское государство в Ираке и Леванте (ИГИЛ)»*, что привело бы к потере группировкой автономии. Аль-Джулани, который к тому времени стал больше интересоваться внутренними сирийскими проблемами, а не созданием всемирного халифата, отказался присягать аль-Багдади, а вместо этого дал присягу лидеру «Аль-Каиды»* Айману аль-Завахири. В результате попытки ИГИЛ* установить контроль над «Ан-Нусрой»* привели к вооруженным столкновениям между группировками.

В 2016 году аль-Джулани переименовал «Нусру»* в «Джабхат Фатх аш-Шам»*, заявив, что это полностью самостоятельная, независимая группировка. В 2017 он объявил о создании на ее основе ХТШ* в союзе с более мелкими группировками. Вслед за этим он вытеснил своих бывших союзников из ИГИЛ* и «Аль-Каиды» из Идлиба и стал полностью контролировать этот регион.

В 2013-м США внесли аль-Джулани в список «особо опасных террористов», а четыре года спустя Вашингтон объявил о вознаграждении в $10 млн за информацию, которая поможет в его поимке. Посольство США в Сирии отметило, что несмотря на серию переименований основную массу бойцов ХТШ* составляют бывшие члены «Ан-Нусры»*, что делает и новую группировку террористической.

* организация признана в России террористической и запрещена