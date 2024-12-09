Решение о предоставлении политического убежища экс-президенту Сирии Башару Асаду и его семье принял президент России Владимир Путин. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Обновление. В посольстве Сирии в России подтвердили ТАСС информацию, что Асад находится в Москве.

«Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», — сказал он.

Песков уточнил, что российская сторона не обязана официально уведомлять кого-либо о предоставлении убежища Асаду. При этом он не стал разглашать подробности о местонахождении экс-президента Сирии.

Представитель Кремля добавил, что пока в официальном графике главы государства не предусмотрены встречи с Асадом.

Вечером 8 декабря ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщал, что Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила убежище Башару Асаду и его семье, они якобы прибыли в Москву.

Сирийские антиправительственные силы во главе с вооруженной группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) с 27 ноября начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики вступили в Дамаск и сообщили о падении правительства Асада.

Местонахождение президента Сирии после этого было неизвестно, источники агентства Reuters допускали, что он погиб при авиакатастрофе во время попытки покинуть Дамаск.

МИД России на этом фоне сообщил ранее, что Асад по итогам переговоров «с рядом участников вооруженного конфликта» на территории Сирии решил оставить занимаемый пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Куда именно Асад уехал, МИД не уточнял.

* организация признана в России террористической и запрещена