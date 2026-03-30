Временный глава Сирии Ахмед аш-Шараа, возглавивший страну после свержения Башара Асада в начале 2025 года, продолжает прорывать дипломатическую изоляцию. После двух визитов в Кремль и одного в Белый дом бывший полевой командир, известный в прошлом под боевым псевдонимом аль-Джулани, отправляется в турне по Европе — в понедельник, 30 марта, его принял канцлер ФРГ Фридрих Мерц в Берлине, а 31 марта гостя из Дамаска ждут в Лондоне. Что происходит с новой сирийской дипломатией — в материале RTVI.

Лицо повышенного риска

Накануе в воскресенье борт из Дамаска приземлился в Берлине, куда новый президент Сирии (все еще в статусе временного) совершает первый официальный визит. Как отмечается на официальном портале германской столицы Berlin.de, этот визит «может подвергнуть испытанию терпение участников дорожного движения».

«Полиция готовится к масштабной операции, включающей перекрытие дорог, объезды и строгий запрет на массовые собрания», — поясняли в мэрии Берлина.

К визиту приурочено несколько митингов как в поддержку сирийского главы, так и в знак протеста. Противники собрались в парке Тиргартен и возле Бранденбургских ворот, а сторонники — на Центральном вокзале Берлина, где было заявлено 3000 участников.

При этом в районе Митте был введен временный запрет на массовые собрания — демонстрации запретили перед президентской резиденцией, федеральной канцелярией и отелем Ritz-Carlton на Потсдамской площади, где остановится аш-Шараа. У местных жителей могут спрашивать удостоверения личности.

«Аш-Шараа считается лицом, представляющим высокий риск», — пояснили в полиции.

«Это государственный визит высокого уровня с полными воинскими почестями», — признает телерадиокомпания Deutschlandrundfunk. Утром в понедельник гостя из Дамаска принял во дворце Бельвю федеральный президент, а в прошлом министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а в районе полудня 43-летний сирийский глава отправился на переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем.

Визит в ФРГ был запланирован еще на январь, но его пришлось отложить «из-за всплеска насилия в Сирии» — тогда сообщалось о противостоянии между новыми властями и курдскими вооруженными отрядами (Сирийскими демократическими силами), против которых сирийская армия вела наступление на северо-востоке страны.

Деловой совет и депортации: повестка в Берлине

«Президент аш-Шара встретится с высокопоставленными должностными лицами, чтобы обсудить пути развития двусторонних отношений и укрепления сотрудничества в различных областях», — цитирует сирийское государственное агентство SANA пресс-службу президента.

Там напоминают, что вскоре после падения правительства Башара Асада Германия вновь открыла свое посольство в Дамаске 25 марта 2025 года — после 13-летнего перерыва. Сирия также возобновила свое дипломатическое присутствие в Германии, назначив временного поверенного в делах в Берлине и открыв генеральное консульство в Бонне.

Как отмечает телеканал ZDF, «первый визит бывшего лидера джихадистов вызывает споры» — не только из-за боего прошлого аш-Шараа, который с 2017 года возглавлял исламистскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»*, а до этого был создателем «Джебхат ан-Нусры»* и воевал против американцев в рядах «Аль-Каиды* в Ираке».

Приезд сирийского главы возмутил курдскую общину Германии, которая обвиняет новые власти в пристеснениях меньшинств, включая также алавитов, езидов, христиан и друзов. Политик из оппозиционной Левой партии Джансу Оздемир обвинила Мерца, согласившегося принять аш-Шараа, в «моральном банкротстве».

Между тем в день визита в здании немецкого МИД анонсировали первое заседание Германо-сирийского делового совета — его соучредителем выступил камбин ФРГ. Также Берлин рекомендовал Еврокомиссии запустить переговоры с Европейским инвестиционным банком о его возвращении в Сирию и упростить торговые процедуры для сирийского сельского хозяйства и текстильной промышленности.

Целью названо «улучшение будущих перспектив для сирийских граждан».

Официально на повестке переговоров — восстановление сирийской экономики и возвращение на родину сирийских граждан, бежавших от гражданской войны в Германию еще при Меркель. Теперь немцы хотят упростить процедуру репатриации, в том числе для лиц, совершивших преступления на территории ФРГ.

Как отмечает Deutschlandrundunk, политики из правящего блока ХДС/ХСС «особенно настаивают на том, чтобы как можно больше сирийцев, бежавших в Германию от насилия и войны при режиме Асада, как можно скорее вернулись на родину». Сегодня сирийцы составляют вторую по численности группу беженцев в Германии — после граждан Украины.

Правда, когда глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль в конце октября впервые побывал в Сирии и своими глазами увидел масштаб разрушений, то усомнился в скором возвращении сирийцев на родину — чем вызвал критику в рядх однопартийцев — христианских демократов.

Подняли флаг, сняли санкции

Из Берлина Ахмед аш-Шараа отправится в Лондон. 5 июля 2025 года он принимал в Дамаске министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, а 12 ноября Соединенное королевство посетил глава сирийского МИД Асаад аш-Шибани.

Тогда над зданием сирийского посольства в Лондоне был поднят сирийский флаг, что ознаменовало официальное возобновление его работы после 14-летнего перерыва. А с самого сирийского главы британский Минфин снял персональные санкции.

За год с небольшим аш-Шараа не только добился заметного прорыва в международном признании (его также исключили из санкционных списков ООН и ЕС), но и расширил географию визитов. Так, 7 мая 2025-го он побывал в еще одной европейской столице — Париже.

Наибольший резонанс вызвали визиты аш-Шараа в Москву, которая приняла свергнутого Асада, а до этого помогала ему воевать с вооруженной оппозицией, и в Вашингтон, где за голову аль-Джулани давали $10 млн.

«Москва не вытесняется напрямую»: что значит ось Вашингтон — Берлин — Лондон

«Эти меры направленны на возобновление международного взаимодействия и изменение имиджа Сирии за рубежом», — поясняет агентство SANA.

Если аш-Шараа сумеет наладить отношения с Берлином и Лондоном, это может отразиться и на позициях Москвы в регионе. Об этом RTVI рассказал ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук, автор телеграм-канала «Товарищ Сухов: Восток — дело тонкое» Николай Сухов.

Для аш-Шараа визит в Берлин — «ключевой элемент его стратегии международной легитимации и одновременно прагматичная сделка с крупнейшей экономикой Европы».

«Германия стала первой точкой входа в ЕС на уровне высшего политического руководства, и сам формат переговоров с канцлером Фридрихом Мерцем и с федеральным президентом Франк-Вальтером Штайнмайером показывает, что речь идет о де-факто признании нового сирийского руководства, несмотря на его сложный политический бэкграунд», — отметил Николай Сухов в беседе с RTVI.

По его словам, «берлинская повестка носит предельно прикладной характер».

«Германия заинтересована в создании механизмов возврата сирийских граждан, прежде всего — лиц с криминальным прошлым или представляющих угрозу безопасности. В условиях внутреннего политического давления эта тема для Берлина приоритетна, и именно она становится основой для выстраивания диалога с Дамаском», — рассказал Николай Сухов.

Встречи с представителями бизнеса и обсуждение участия немецких компаний в инфраструктурных и энергетических проектах «свидетельствуют о том, что Германия рассматривает Сирию как потенциальный рынок послевоенной реконструкции».

«Для аш-Шараа это принципиально важно, поскольку позволяет не только привлечь ресурсы, но и институционально закрепить контакты с европейскими экономическими структурами, особенно на фоне войны на Ближнем Востоке, в результате которой оказались под большим вопросом экономические проекты, обещанные Сирии странами Залива», — говорит востоковед.

И хотя правительство Мерца столкнулось с критикой со стороны части сирийской диаспоры и правозащитных групп, «прагматические соображения берут верх над репутационными рисками».

«В более широком контексте визит в Берлин открывает для аш-Шараа европейское направление и становится первым шагом к институционализации отношений с ЕС. Германия может выступить в роли основного проводника нормализации отношений с Сирией в Европе. Для России это означает изменение конфигурации влияния: Москва не вытесняется напрямую, но теряет статус важного внешнего партнера Сирии», — поясняет Николай Сухов.

Визит Ахмеда аш-Шараа в Лондон, который следует сразу за переговорами в Берлине, «выглядит не как протокольное продолжение европейского турне», считает собеседник RTVI.

«Лондон выступает не просто как еще одна европейская столица, а как центр, через который Сирия может получить доступ к глобальной финансовой системе, включая возможное размораживание активов, выстраивание новых инвестиционных каналов и юридическую переупаковку элитных активов», — говорит Николай Сухов.

Одновременно Великобритания «традиционно играет значимую роль в сфере разведки и контртеррористического взаимодействия, поэтому можно ожидать, что значительная часть переговоров будет касаться контроля радикальных сетей, обмена данными и общей конфигурации безопасности в регионе».

«Сирийское руководство стремится закрепиться сразу в нескольких центрах силы, избегая зависимости от одного партнера. В случае, если Лондон пойдет на разблокировку сирийских активов и включение Сирии в глобальные рынки, Москва рискует утратить значительную часть своих рычагов влияния там», — заключил Николай Сухов.

Впрочем, «речь не идет о резком разрыве с Россией», уверен эксперт — просто Сирия «перестает быть зоной чьего-то эксклюзивного влияния».

* организация признана в России террористической и запрещена