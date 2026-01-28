28 января временный глава Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву с рабочим визитом, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Аш-Шараа прилетал совсем недавно — в октябре 2025-го, тогда он впервые нанес визит в страну, которая была ключевой союзницей Башара Асада. О чем пойдет речь на этот раз, будет ли Дамаск снова требовать выдачи Асада, есть ли связь между визитом и вероятным выводом российских войск из аэродрома в Камышлы — об этом в интервью RTVI рассказал ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук, автор телеграм-канала «Товарищ Сухов: Восток — дело тонкое» Николай Сухов.

«Все в легком недоумении»

— С чем связан столь скорый повторный визит аш-Шараа в Россию, учитывая, что прошлая встреча сирийского и российского лидеров состоялась в середине октября?

— Я пытался связаться с сирийскими корреспондентами и узнать, какие темы Ахмед аш-Шараа планирует обсудить с Владимиром Путиным в этот раз. К сожалению, никто из них ничего путного не сказал.

Все в легком недоумении. Тема выдачи бывшего главы Сирии Башара Асада в самой стране вроде бы сошла на нет. А по вопросу военных баз (пункта обслуживания ВМФ в Тартусе и аэродрома Хмеймим. — Прим.RTVI) наши страны договариваются.

Накануне визита в Кремле кратко сообщили, что Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа планируют обсудить «состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в Ближневосточном регионе».

Думаю, этот визит — попытка зафиксировать новую архитектуру Сирии: с более жестким суверенитетом, с сокращенным, но сохраненным российским присутствием. И с решением курдского вопроса, ведь раньше Россия была посредником в переговорах между центральной властью и автономией, сейчас от Москвы требуется признать реальность и выразить поддержку Дамаску.

«Будут просить зерно и нефть»

— Какие темы Ахмед аш-Шараа планирует обсудить с Владимиром Путиным в этот раз?

— Возможно, одним из вопросов, который будет поднят во время визита будет закрепление того обстоятельства, что российские военные оставляют аэродром в Камышлы (город в провинции Хасака на границе с Турцией, фактическая столица непризнанной автономии Западный Курдистан, на которую сирийская армия сейчас ведет наступление; минобороны России о выводе российских военных из Камышлы не сообщало. — Прим.RTVI).

При обсуждении судьбы российских баз в Сирии на слуху были аэродром Хмеймим и пункт обслуживания ВМФ в прибрежных провинциях Латакия и Тартус. Однако с 2019 года российские военные также использовали аэродром в населенном курдами городе Камышлы на северо-востоке Сирии для поддержки миротворческой миссии по разведению курдских и протурецких формирований. 26 января ресурс Kurdistan24, который базируется в Иракском Курдистане, продемонстрировал самолет Ил-76 ВКС России. По утверждению журналистов, он прибыл, чтобы забрать с базы российских военнослужащих.

Также думаю, что еще раз будет обсуждаться вопрос подготовки сирийской армии: экипировка, обеспечение вооружением и подготовка. Это очень важно [для сирийцев]. Дело в том, что Израиль этому всячески препятствует, а Турцию они не хотят видеть в качестве спонсора подготовки своей армии. В этом смысле позиция Сирии по отношению к России сейчас достаточно выгодна.

Сейчас экономическое положение должно стать получше, поскольку центральная власть в Дамаске взяла под контроль нефтяные и газовые месторождения, то есть должна улучшиться ситуация с электричеством.

И остается вопрос пропитания. То есть зерно и, возможно, нефтепродукты — это то, что они будут просить у России.

«Безопасность российских военных во враждебном окружении»

— Вы упомянули, что переходное правительство Сирии может попросить российских военных покинуть аэродром в Камышлы, к которому Москва имеет доступ с 2019 года. При этом агентство Reuters утверждает на основе открытых данных, что вывод военных сил уже начался…

— Судьба пункта базирования на аэродроме в Камышлы была предрешена, когда новая Сирийская арабская армия стремительно заняла территории так называемого Сирийского острова, то есть юго-востока Сирии. Очевидно, что они и Камышлы в ближайшие дни возьмут под контроль.

И здесь стоит обратить внимание на два аспекта. Первый — это безопасность российских военных во враждебном окружении. В составе Сирийской арабской армии теперь находятся боевики бывших джихадистских террористических формирований, никого другого там нет. И то, как они себя ведут на этих территориях, еще раз это доказывает. Поэтому защитить это место дислокации российских военных полноценным гарантированным образом просто невозможно. Это первый и, думаю, самый важный аспект в размышлениях нашего Министерства обороны.

Второй аспект заключается в том, что миссия российских военных в Камышлы заключалась в обеспечении технической поддержки совместных российско-турецких патрулей по линии соприкосновения курдов и турок. Сейчас эта миссия отпала.

— Почему эта миссия отпала?

— Миссия, можно сказать, растворилась после того, как большую часть территории заняли сирийские центральные власти — читай: турки. Турция решила свою многолетнюю проблему: они таким образом ликвидировали Курдскую автономию — руками своих прокси, которые сидят в Дамаске. Тут надо просто и цинично все понимать и артикулировать.

Конечно, для Российской Федерации, точнее — для Минобороны России, этот аэродром в Камышлы был важен в логистическом плане, в том числе как запасной аэродром на пути в Африку и не только. Но сейчас его удерживать нет никакой возможности.