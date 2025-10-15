Президент России Владимир Путин принял в Кремле временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Рабочий визит аш-Шараа стал его первой поездкой в Москву на посту руководителя республики после падения режима Башара Асада, который ранее получил убежище в России. Как главы двух стран встретили друг друга и что могли обсуждать за закрытыми дверями — в материале RTVI.

Что известно о переговорах

Российско-сирийские переговоры на высшем уровне в Кремле начались с выступлений глав государств перед телекамерами. Владимир Путин поприветствовал своего коллегу из Сирии фразой «добро пожаловать в Россию» и напомнил об «особых отношениях» Москвы и Дамаска.

Ахмед аш-Шараа в ответ поблагодарил Путина за прием и приглашение посетить Россию. Он сообщил о намерении Дамаска «перезапустить» российско-сирийские отношения и пообещал предоставить Москве «серьезную роль» в развитии «новой Сирии». Кроме того, Аш-Шараа заявил, что новые власти Сирии уважают те соглашения, которые Москва подписала с Дамаском в период нахождения у власти Башара Асада, передает ТАСС.

После вступительного слова встреча делегаций продолжилась в закрытом режиме. Как сообщает РИА Новости, переговоры Путина и аш-Шараа продолжались более двух с половиной часов.

Официально в Кремле заявили, что стороны обсудят «текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сфере», а также обстановка в ближневосточном регионе. Российскую делегацию на переговорах представляли глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов и замглавы Генштаба Игорь Костюков.

Первым после мероприятия перед журналистами выступил вице-премьер Новак. Он заявил, что Россия готова принять участие в проектах в области энергетики и транспорта, оказать поддержку в восстановлении Сирии и продолжать работать на сирийских месторождениях нефти. Дамаск же, по его словам, проявил заинтересованность в российских поставках пшеницы, продовольствия и медикаментов.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на встрече в Кремле Путин и аш-Шараа планировали затронуть тему российских военных баз на территории Сирии — в Тартусе и Хмеймиме. Обсуждение их статуса — ключевой вопрос переговоров, считает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Николай Сухов.

Как сказал эксперт в беседе с RTVI, стороны заинтересованы в подписании новых рамочных соглашений, в которых будет закреплено положение военных баз. И Россия, и Сирия намерены сохранить статус-кво в этом направлении: Москва хочет сохранить военное присутствие и влияние в регионе, а Дамаск — получить экономические и политические выгоды, а также гарантии безопасности.

Сухов также допустил, что делегации могли обсудить военно-техническое сотрудничество и крупные инвестиционные проекты — с отстранением «призраков прошлого» на второй план. Кроме того, новое руководство Сирии сосредоточено на легитимизации своей власти, стремясь заручиться поддержкой Москвы на очных переговорах.

Рабочий визит президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Москву — первый на этой должности после смены власти в республике в декабре 2024 года. В результате государственного переворота бывший сирийский лидер Башар Асад вместе со своей семьей получил политическое убежище в России и ныне проживает в ее столице. Неожиданные перемены в Сирии не помешали России установить контакт с новыми властями страны, где в ее распоряжении находятся военные базы в Тартусе и Хмеймиме. В январе российская делегация посетила Дамаск с официальным визитом, а в конце июля на переговорах в Москве сирийскую делегацию возглавлял временный глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани.

В чем заинтересована «новая Сирия»

В преддверии поездки в Москву временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил в интервью американскому телеканалу CBS, что строит «спокойные» отношения с Россией исходя из текущих стратегических интересов Дамаска. Он подчеркнул, что уже получил от Москвы «позитивные сигналы».

О каких интересах здесь может идти речь? Николай Сухов в беседе с RTVI выделил четыре ключевых направления:

Во-первых, сохранение и юридическое оформление российских баз. Дамаск очень заинтересован в согласовании правил военного присутствия России в Тартусе и Хмеймиме с учетом «новых конституционных рамок». При этом важно, чтобы такой формат не вызывал «впечатление внешней зависимости».

Во-вторых, военно-техническое сотрудничество, где Россия остается основным партнером Сирии. Сегодня Дамаск сосредоточен на восстановлении боеспособности своей армии, подготовке новых кадров и модернизации вооружений.

В-третьих, экономические и инфраструктурные проекты. Сирия поддерживает вовлечение России в реконструкцию портов, дорог, энергетических объектов и жилой инфраструктуры на территории республики. Участие россиян в таких проектах предоставит стране дополнительные рабочие места, ресурсы для восстановления и «экономическую стабильность в переходный период».

В-четвертых, региональная безопасность и дипломатическая координация. Новые власти Сирии заинтересованы в снижении напряженности на севере республике и готовы к координации с соседними государствами — Турцией, Ливаном, Израилем, Ираком и Ираном. В интересах Дамаска продолжать поддерживать Москву в ее роли «гаранта деэскалации и посредника в региональных конфликтах», считает эксперт.

Что ждет Асада

Незадолго до переговоров Путина и аш-Шараа агентство Reuters со ссылкой на источник в официальных сирийских кругах сообщило, что временный президент Сирии планирует потребовать от своего российского коллеги выдать Дамаску экс-главу республики Башара Асада. По словам источника, новые власти намерены привлечь свергнутого политика к суду по делу о его предполагаемых преступлениях против сирийцев.

Ранее Россия уже отказывала Сирии в экстрадиции Асада, о чем сам аш-Шараа рассказывал The New York Times. По мнению Николая Сухова, выдача Москвой бывшего многолетнего союзника «физически крайне маловероятна», так как подобный шаг привел бы к серьезному международному резонансу и представил бы ее в негативном свете.

Между тем Москва могла бы предоставить Дамаску доступ к финансовым активам и документам режима Асада, которые те мог вывезти в Россию, подчеркнул эксперт в разговоре с RTVI. По его словам, такой ход «реален и в интересах обеих сторон».

Ахмед аш-Шараа возглавил Сирию после свержения режима Башара Асада в результате переворота в конце 2024 года. Во время борьбы с режимом Асада аш-Шараа возглавлял исламистскую группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»*, где был известен по имени Абу Мухаммед аль-Джулани. В переводе с арабского «аль-Джулани» означает «уроженец Голанских высот». В 2013 году США внесли аш-Шараа в список «особо опасных террористов», а четыре года спустя объявили о премии в $10 млн за помощь в его поимке. После прихода аш-Шараа к власти Вашингтон отменил это вознаграждение, а в мае 2025-го аш-Шараа на посту временного президента Сирии встретился в саудовском Эр-Рияде с главой США Дональдом Трампом.

* организация признана в России террористической и запрещена