США в рамках сокращения своего военного вклада в НАТО намерены вывести почти половину крейсеров и эсминцев, треть истребителей F-16 и все беспилотники дальней разведки. Об этом сообщила немецкая газета Welt, ссылаясь на засекреченный список, переданный альянсу американскими представителями.

Как выразилось издание, список содержит «огромную политическую бомбу» для НАТО и станет «горькой пилюлей» для европейцев.

Сокращения в первую очередь затронут так называемую Модель сил НАТО, которая заменила прежнюю структуру Сил быстрого реагирования. Эта модель определяет, какие войска альянса и сколько именно могут быть развернуты самое быстрое в течение 10 дней, а также в сроки от 10 до 30 дней и максимум в течение шести месяцев. Таким образом оцениваются возможности сухопутных, морских и воздушных сил.

Согласно списку, американцы планируют сократить свое участие следующим образом:

Истребители: из 99 предоставленных Пентагоном F-16 останется 63, вместо 54 истребителей F-15E будет 36.

Беспилотники: США отзывают все беспилотники дальней разведки и сокращают число разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper почти вдвое.

Бомбардировочные эскадрильи: одна из двух таких эскадрилий будет расформирована.

Самолеты-заправщики: все восемь современных самолетов-заправщиков KC-46 будут отозваны, а из старых KC-135, которых на сегодня у НАТО 71 единица, останется 63.

Военно-морские силы: одна из двух авианосных ударных групп будет выведена из состава НАТО, а также почти половина групп крейсеров и эсминцев; возможности подводного запуска ракет будут полностью исключены из планов, а число патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon сократится с 26 до 15.

Как пишет Die Welt, сокращение многих важнейших элементов наполовину или даже целиком создаст значительные проблемы для Европы и поднимет вопрос о том, сможет ли она собственными силами компенсировать недостающие возможности.

«Серьезным ударом», вероятно, станет вывод американских беспилотников, поскольку Европа только сейчас начинает расширять свои возможности в этой сфере, говорится в статье.

Одной из главных проблем, как считает издание, станет срок, в течение которого европейцы должны согласовать свои дальнейшие действия. О достижении соглашения должно быть объявлено на саммите глав государств и правительств стран НАТО в Анкаре 7—8 июля. Это значит, что у альянса остается всего 4 недели, чтобы устранить все разногласия.

На середину июня запланировано обсуждение вопросов на уровне министерств обороны государств НАТО. Один из военных представителей в комментарии газете выразил оптимизм, указав, что сокращения затрагивают не столько восточный фланг, сколько север и юг.

Профессор Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала в разговоре с Financial Times (FT) тоже обратил внимание, что список американских вооружений, подлежащих выводу, ослабит возможности НАТО в Атлантическом океане и на южном фланге в большей степени, чем на восточном фланге.

FT пишет, что европейские союзники США добиваются от Вашингтона разъяснений в связи с выводом ключевых военных сил в свете возможного противостояния с Россией в будущем, о котором предупреждают некоторые политики в ЕС.

«Мы до сих пор не знаем, произойдут ли эти сокращения через два, три или пять лет», — цитирует газета одного из европейских чиновников.

Власти России не раз опровергали какие-либо планы нападения на НАТО и обвиняли Европу в милитаризации и враждебной риторике. Президент Владимир Путин, в частности, говорил, что в НАТО «сбрендили» и что заявления о планах Москвы напасть — это «чушь, бред собачий».