Сокращение военного присутствия США в Европе и раздоры внутри НАТО дали Кремлю «окно возможностей» для проверки альянса на прочность в ближайшие год-два, опасаются в ЕС. Там не исключили попыток «горизонтальной эскалации» без пересечения границы российскими войсками, поскольку в этом случае Вашингтон вместо применения 5 статьи Устава НАТО о взаимной обороне посоветует договариваться с Москвой, пишет Politico.

«Нечто неожиданное»

Об опасениях европейских законодателей и представителей военных ведомств рассказали изданию трое политиков на континенте, непосредственно знакомых с ходом обсуждений.

По их словам, участники дискуссий считают маловероятным, что президент России Владимир Путин распорядится начать наземное наступление. Но гораздо выше шансы того, что он будет совершать какие-либо действия с целью создать двусмысленность и посеять панику и раздор в НАТО.

«Вскоре может произойти нечто неожиданное — у России появилось окно возможностей», — сказал член комитета по иностранным делам Европарламента из Финляндии Мика Аалтола.

Он отметил, что в Европе можно найти немало уязвимых целей.

«Это может быть операция с использованием беспилотников, это может быть операция в Балтийском море… Это может быть что-то в Арктике, нацеленное на небольшие острова», — перечислил Аалтола.

Финский депутат добавил, что для беспилотных атак войскам не нужно пересекать границу. А если не будет трансграничного нападения, то США могут посоветовать Европе начать переговоры с Россией, что и нужно Кремлю, заключил он.

«Горизонтальная эскалация»

Об «окне возможностей» рассуждает и бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он полагает, что Путин может начать «горизонтальную эскалацию конфликта с другим соседом» в Европе, в том числе чтобы отодвинуть перспективу переговоров с Украиной на условиях, которые могут быть невыгодны для России.

Путин может сделать выводы о состоянии внутри НАТО по промежуточным выборам в США в ноябре, считает высокопоставленный представитель одного из европейских военных ведомств. Он пояснил, что если позиции республиканцев будут слабеть, то Трамп может попытаться поднять их своей антиевропейской и антинатовской риторикой, а также еще большим снижением поддержки Украины.

В то же время Politico отмечает, что Европа не едина в оценке серьезности военной угрозы со стороны России. Если Финляндия и Литва бьют тревогу, то в Эстонии и многих других странах НАТО более осторожный подход. Они считают, что любая паника на руку Москве.

В разговоре с изданием президент Эстонии Алар Карис, а также высокопоставленный дипломат НАТО и трое высокопоставленных представителей Министерств обороны заявили, что считают крайне маловероятным, что Россия, которая ведет операцию на Украине, откроет второй фронт в странах Балтии.

Карис, однако, сделал оговорку, что Европа не может исключать никаких вариантов, потому что и длительного конфликта на Украине никто не ожидал.

«Бредят войной»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в недавнем выступлении перед российской молодежью обратил внимание, что европейские лидеры постоянно говорят о неизбежности конфликта с Россией и ожидают нападения, хотя у России «никаких агрессивных замыслов нет». Подобное не звучало ни в выступлениях российских политиков, ни в документах, которые принимает страна, подчеркнул он.

Медведев высказал убеждение, что нынешние европейские лидеры «абсолютно деструктивные, недалекие люди, которые бредят войной» с Россией.