В Москве необходимо ввести в действие систему оповещения об атаках дронов из-за случаев попадания БПЛА в жилые дома. Об этом заявил «Абзацу» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат напомнил, что оповещения эффективно применяются в приграничных и других регионах России. В Москве необходимая инфраструктура тоже есть, но ее нужно активировать, отметил Колесник.

«Люди прекрасно все поймут. Думаю, что проблем не будет, но самое главное — чтобы не было никакой паники, потому что именно этого добивается от нас противник», — сказал парламентарий.

Он напомнил о рекомендациях специалистов строго следовать указаниям при звуках сирены и объявлениях по громкоговорителю. Детям в школах и семьях стоит напомнить о правилах поведения в общественном месте в случае возникновения ЧС, добавил Колесник.

В ночь на 4 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале о попадании дрона в здание в районе Мосфильмовской улицы. В результате инцидента никто не пострадал. Позже мэр отчитался об уничтожении трех беспилотников на подлете к столице.