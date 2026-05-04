В ночь на 4 мая силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Один из дронов рухнул на жилой дом на Мосфильмовской улице. Пострадавших нет. На месте падения обломков оперативно начали работу экстренные службы.

«Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Ситуация сказалась на авиасообщении: аэропортам Внуково и Домодедово пришлось временно ограничить прием и отправку самолетов. В Росавиации уточнили, что рейсы выпускали и принимали по согласованию, расписание корректировалось.

Всего по России за неделю системы ПВО перехватили и уничтожили более 2,6 тысячи беспилотников. Самыми напряженными днями стали 30 апреля и 3 мая, когда были уничтожены 571 и 740 дронов соответственно.

Общая интенсивность атак за последние семь дней немного снизилась по сравнению с концом апреля, когда количество сбитых БПЛА превысило 2,7 тысячи.