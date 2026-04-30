В Пермском крае украинские беспилотники второй раз за два дня атаковали промышленный объект. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин, заявив об отсутствии пострадавших, значимых разрушений и химической опасности. Жители Перми, однако, жалуются на резкий запах химикатов, в городе два источника дыма, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

«Сегодня на одну из промышленных площадок Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника. Работники находятся в защитных сооружениях. <…> Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает», — говорится в сообщении Махонина.

Он добавил, что в регионе действуют режимы «Беспилотной опасности» и «Ковер», но позднее сообщил об их отмене.

Канал «Zаписки Vетерана» утверждает, что целью атаки стал нефтеперекачивающий узел.

«Новые взрывы с облаком белого дыма зафиксированы на объекте „Транснефти“ — ЛПДС [линейной производственно-диспетчерской станции] „Пермь“», — говорится в публикации.

«Военный осведомитель» называет другой объект — НПЗ «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Военные паблики обращают внимание, что Пермь находится на расстоянии более 1,5 тыс. км от границы Украины.

По данным SHOT, для атаки были применены беспилотники «Лютый» с дополнительным топливным баком для увеличения максимального расстояния на 300 км. Канал утверждает, что дроны запускались из Днепропетровской области Украины и летели на низкой высоте «стаями по несколько штук».

В Перми жители нескольких районов сообщают о едком запахе на улице и жалуются на першение в горле, сообщает «ЧП Пермь».

Специалисты краевого Роспотребнадзора 29 и 30 апреля взяли пробы воздуха, результаты пока не готовы. Жителям рекомендуют при появлении запаха гари или ухудшении самочувствия ограничить пребывание на улице и закрыть окна, при необходимости — обратиться к врачу.

Ural Mash писал, что система оповещения в городе выдала семь разных предупреждений об опасности за несколько минут, так что многие приняли это за сбой. В частности, раздавались сообщения: «воздушная тревога», «химическая тревога», «угроза паводка», «радиационная опасность», «штормовое предупреждение», «авария с выбросом опасного химического вещества» и «облако зараженного воздуха».

Одна из жительниц Перми подтвердила порталу 59.RU, что слышала предупреждение о химической опасности.

«Сказали на улицу не выходить, закрыть все окна и вытяжки, пить только кипяченую воду», — рассказала она.

В Министерстве территориальной безопасности края произошедшее объяснили проверкой работоспособности системы оповещения на пермских предприятиях.

«Реальной угрозы химической опасности нет», — заявили в ведомстве.

Над Пермью жители слышали звуки отражения воздушной атаки, также они рассказали SHOT, что за пару часов до этого раздались 2-3 взрыва на юге города. Также был виден дым в одном из районов.

«Во время действия режима на подлете к Перми дежурными силами ПВО были обнаружены и сбиты несколько беспилотников. В результате прилета никто не пострадал. Экстренные и оперативные службы продолжают работу», — сообщило Министерство территориальной безопасности.

Кроме того, после атаки беспилотников на промышленную площадку накануне, 29 апреля, на окраине Перми продолжается мощный пожар, пишет «Блокнот Россия». В день атаки в городе прошел «черный дождь» — капли оставляли темные следы, вероятно, из-за гари от пожара на предприятии.

Военкор Юрий Котенок назвал атаки на топливные объекты «ударами в набат».

«Удары по Перми и нефтяной дождь в Туапсе это не „тревожные звоночки“. Это удары в набат. <…> И — пока мы не адаптируемся — это эффективная тактика по ослаблению нас, что неизбежно скажется и на ситуации на фронте», — написал он.

Канал «Архангел спецназа» связал усиление интенсивности ударов с приближением майских праздников.