Женский футбольный клуб из КНДР «Нэкохян» не получит в свое распоряжение призовые в размере $1 млн за победу в финале Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола из-за санкций ООН против Пхеньяна. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, вместо этого ФИФА и Азиатская футбольная конфедерация предлагают оплачивать из суммы призовых расходы северокорейской команды на будущих турнирах.

Финал женской Лиги чемпионов Азии прошел 23 мая в южнокорейском городе Сувон. Команда из КНДР победила японскую «Токио Верди Белеза» со счетом 1:0.

В полуфинале северокорейские футболистки обыграли южнокорейский «Сувон» со счетом 2:1. На этот матч за несколько часов были проданы все билеты (более 7 тыс.), во время игры не исполнялись национальные гимны и не использовались политические символы, включая флаг объединения Кореи.

«Нэкохян» стал первой женской футбольной командой из КНДР в истории, приехавшей в Южную Корею. Это также первая за более чем семь лет группа северокорейских спортсменов, посетившая республику. В 2018 году представители КНДР приезжали на гранд-финал Мирового тура по настольному теннису в Инчхоне.