Контентная платформа «Дзен» и холдинг News Media Holding заключили стратегическое соглашение о партнерстве. Официальное подписание документов состоялось в рамках XI ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026). Главной целью сотрудничества станет эксклюзивное развитие на базе «Дзена» нового проекта Mash Money — нишевого медиапродукта, призванного просто, доступно и увлекательно рассказывать широкой аудитории о сложных процессах в экономике, бизнесе и финансах.

Подписи под соглашением поставили управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников и генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.

Экономика на главной странице

Согласно достигнутым договоренностям, холдинг берет на себя производство оригинального экономического контента: от разбора причин изменения ключевой ставки до анализа влияния глобальных геополитических событий на повседневную жизнь граждан. «Дзен», в свою очередь, предоставит проекту Mash Money эксклюзивные инструменты дистрибуции. В частности, на главной странице dzen.ru появится специальный именной раздел, что откроет новому медиа прямой доступ к аудитории платформы, превышающей 67 миллионов пользователей.

Для News Media Holding запуск этого проекта является частью глобальной стратегии по сегментации бизнеса и развитию вертикальных контентных направлений.

«Мы рассматриваем «Дзен» не просто как канал дистрибуции, а как полноценную альтернативу традиционному сайту для развития Mash Money, — подчеркнул гендиректор холдинга Максим Иксанов. — Уникальное размещение на главной странице дает бренду отдельную точку входа для миллионов людей и создает для рекламодателей новые форматы присутствия в качественном деловом контенте».

«Вечнозеленый» тренд

По словам представителей контентной платформы, экономическая тематика стабильно удерживает позиции в топ-5 самых востребованных направлений среди читателей. При этом спрос на финансовую аналитику, поданную живым и понятным языком, остается «вечнозеленым» трендом.

«Соглашение позволит нам закрыть эту важную потребность пользователей, а холдингу — мгновенно выйти с новым продуктом на многомиллионную аудиторию, — отметил управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников. — Для нас это также возможность развивать готовую модель запуска тематических медиа внутри экосистемы платформы».

Эксперты отмечают, что синергия глубокой редакционной экспертизы News Media Holding и рекомендательных технологий «Дзена» не только обеспечит пользователей качественной информацией, но и откроет рекламодателям прямой доступ к платежеспособной и вовлеченной бизнес-аудитории в привычной для них цифровой среде.