Российские онлайн-платформы начали перекрывать доступ пользователям, которые авторизованы через зарубежные сервисы, включая аккаунты Google. На это обратили внимание НСН и «Осторожно, новости».

В частности, платформа объявлений «Авито» при попытке войти через Google стала выдавать плашку с предупреждением, что в России это «не получится».

«По закону на Авито нельзя входить и регистрироваться с помощью иностранных сервисов. Используйте другой способ или восстановите доступ по телефону», — говорится в сообщении.

Канал «Осторожно, новости» при этом выяснил, что привязать Gmail к уже существующему аккаунту на «Авито» все еще возможно.

Обновление. В пресс-службе «Авито» предоставили RTVI следующий комментарий: «Этой „новости“ почти три года. Авторизоваться через Google было нельзя с 2023 года в соответствии с законом „О связи“, а зайти через любую привязанную почту можно. Технически для пользователей с 2023 года ничего не изменилось. Просто кто-то впервые обратил на это внимание».

С декабря 2023 года в России действует закон (406-ФЗ), который обязывает владельцев российских сайтов проводить авторизацию пользователей только тремя разрешенными способами:

с использованием российского номера телефона;

через Единый портал госуслуг;

с помощью Единой биометрической системы или другой системы, которая контролируется российской стороной (например, «Яндекс ID», VK ID, «Сбер ID»).

Использование зарубежных сервисов, таких как Google, Apple ID или соцсети, запрещено.

Административной ответственности за нарушение этого закона до сих пор не было, но она, как ожидается, появится уже в ближайшее время.

Госдума 9 июня приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за авторизацию на российских платформах через зарубежные сервисы. «Расценки» в нем такие: от 10 до 20 тыс. рублей — для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей — для должностных лиц, от 500 до 700 тыс. рублей — для юридических лиц.

Документ еще должен быть одобрен Советом Федерации, затем направится на подпись президенту РФ Владимиру Путину. Только после официального опубликования он вступит в силу.

Один из авторов поправок, первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, подчеркивал в своем телеграм-канале, что «обычных пользователей интернета это не коснется». Он пояснял, что штрафы грозят только тем владельцам сайтов и приложений, которые игнорируют закон от 2023 года.