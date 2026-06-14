Киев начал эвакуацию основных предприятий и их сотрудников из Краматорска и Дружковки в Донбассе на запад Украины, сообщило Минобороны РФ. Это, по данным министерства, вызвано наступлением российских войск в районе Константиновки.

«Успешные действия и продвижение подразделений „Южной“ группировки войск в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на западную Украину», — сказано в телеграм-канале военного ведомства.

По его данным, за сутки российские военные взяли в Константиновке 117 зданий и «продолжают уничтожать» формирования ВСУ, блокированные в юго-западной части города.

Ранее издание The Economist писало, что российские силы находятся в 14 км от окраины Краматорска, а «новый Краматорск» украинские власти устраивают в небольшом городке Перечин в предгорьях Карпат на западной границе Украины. Туда еще с 2022 года, по мере приближения российских сил, постепенно переводят металлообрабатывающие и станкостроительные предприятия, которые составляли основу промышленности Краматорска.

«НКМЗ [Новокраматорский машиностроительный завод] — флагманский станкостроительный завод Краматорска, объявил о закрытии и увольнении или переводе своих рабочих в другие места», — говорится в статье от 11 июня.

На запад Украины переехали более 3,5 тыс. квалифицированных рабочих, утверждает издание. Большую часть расходов на эвакуацию взяли на себя сами предприятия Краматорска, но частично ее оплачивает администрация города.

Бывший заместитель мэра Краматорска Сергей Смирнов, который теперь постоянно находится в Перечине и курирует строительство, отметил, что это уникальная для Украины попытка переместить целую промышленную «экосистему».

В публикации отмечается, что хотя создание нового индустриального парка в Перечине принесло городской казне дополнительные доходы и открыло новые возможности, возникли и новые риски.

В апреле в город впервые залетел беспилотник и поразил электроподстанцию. Местные жители устроили несколько протестных акций против переезда к ним людей из Донбасса, пишет The Economist.