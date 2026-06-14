США перебросили в Кению группу военных специалистов для поддержки строительства временного карантинного центра для заразившихся вирусом Эбола, сообщает Stars and Stripes. Против этого проекта протестуют местные жители, трое из них погибли с начала июня в столкновениях с местной полицией.

По решению командования силами США в Африке (AFRICOM), военные направлены на американскую авиабазу Лайкипия в городе Наньюки, где построят изолятор, их число не называется.

«В состав персонала входят медицинские работники, инженеры, специалисты по связи, безопасности и планировщики контрактов», — уточнил изданию американский чиновник в электронном письме.

Он добавил, что военные медики не будут оказывать непосредственную помощь зараженным, а будут задействованы для оперативного реагирования в сфере логистики и обустройства центра.

«AFRICOM не участвует в других мероприятиях, связанных с Эболой, однако командование по-прежнему готово оказывать поддержку в выполнении задач в случае необходимости», — сказано в письме.

Эти меры принимаются в рамках отклика властей США во главе с Госдепартаментом на эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде, сообщил чиновник. Расходы по этой программе составляют $220 млн.

Кения на западе граничит с Угандой, которая, в свою очередь, имеет общую границу с ДРК.

Ранее посольство США в Кении выпустило заявление, в котором пояснило, что карантинный центр на 50 коек возле базы в Лайкипии является «частью комплексных мер по предотвращению распространения заболевания и снижению рисков для здоровья в регионе в целом».

Однако кенийцы начали протестовать, считая, что это создает угрозу здоровью местного населения. Они выразили особое недовольство намерением правительства США отправлять американцев, заразившихся вирусом Эбола, в Кению, а затем возвращать их домой. Протестующие убеждены, что это лишнее и опасное бремя, которое стране приходится брать на себя ради Соединенных Штатов.

Эбола — это смертельно опасное вирусное заболевание, которое распространяется при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей. По данным на 11 июня, в ДРК было подтверждено около 700 случаев заражения и 139 смертей, в Уганде — 19 больных и 2 летальных случая.

Роль американских военных в усилиях по сдерживанию нынешней вспышки ограничена по сравнению с тем, как было раньше. В 2014 году AFRICOM сыграло ключевую роль в сдерживании вспышки Эболы в западной Африке, задействовав около 3 тыс. человек, говорится в публикации.