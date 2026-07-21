Президент Украины отправил в отставку главкома Вооруженных сил страны Александра Сырского. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, освободившийся пост займет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, завоевавшего популярность еще в 2014 году при обороне Мариуполя.

Первым об отставке Сырского заявил в соцсети X бывший советник экс-министра обороны страны Сергей Стерненко.

«Сырский больше не главком», — написал он без каких-либо подробностей.

Сообщение об отставке Сырского опубликовал и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале.

«После объявления ультиматума [президент Украины Владимир] Зеленский уволил Александра Сырского», — утверждает он.

По словам Зеленского, вместе с Драпатым и врио министра обороны Евгением Хмарой они определили новую конфигурацию Генштаба ВСУ.

При этом украинский лидер подчеркнул, что Сырский «обеспечил результаты Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции и в Курской операции», и выразил ему благодарность наравне с «каждым воином» ВСУ.

Украинские СМИ и журналисты прогнозировали увольнение главкома ВСУ, но считали, что оно состоится 20 июля, а не сегодня.

Вчера Сырский опубликовал колонку, в которой признал, что обвинения в конфликте с Федоровым стали для него неожиданностью.

«Мы общались сугубо по работе: спорили, отстаивали разные позиции. Именно так и должны взаимодействовать два ведомства», — написал генерал, извинившись перед экс-министром за резкость в общении.

При этом Сырский отверг упреки в отсутствии стратегии: «Мое дело — воевать. Стратегия, фронт, люди. Вот чем я занимаюсь и буду заниматься дальше».

Слухи о возможной отставке Сырского появились на фоне политического кризиса, связанного с отставкой главы Минобороны Михаила Федорова.

12 июля Верховная рада отправила в отставку правительство Юлии Свириденко в полном составе — вместе с ним лишился должности и Федоров. Исполняющим обязанности главы Минобороны Зеленский назначил врио главы СБУ Евгения Хмару.

Украинские и западные СМИ писали, что причиной его ухода стал конфликт с руководством ВСУ, в частности с Сырским. Сам Федоров говорил о разногласиях с главкомом и обвинял его в интригах во власти.

Решение об уходе Федорова вызвало протесты в ряде украинских городов. Их участники требовали вернуть его в военное ведомство, а также отправить в отставку Сырского. Организаторы акций дали Зеленскому срок до 24 июля, чтобы выполнить их требования — в противном случае они обещали объявить всеобщую бессрочную забастовку по всей стране.

Пока неясно, вернется ли Федоров на прежнюю должность министра обороны, как того требуют протестующие, или займет другой пост в правительстве.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму