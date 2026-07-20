В понедельник, 20 июля, будет официально объявлено об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщили украинские СМИ и журналисты. В Генштабе ВСУ назвали эту информацию не соответствующей действительности.

«Сегодня официально объявят об увольнении Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ», — написал в своем телеграм-канале журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в офисе президента Украины и Минобороны страны.

Как утверждают издание «Инсайдер ua» и журналист телеканала «Эспрессо» Андрей Смолий, решение об отставке Сырского уже принято, а официально об этом будет объявлено позже.

«Александра Сырского уволили с должности главнокомандующего ВСУ. Официальное объявление ожидается сегодня. Ждем подтверждения или опровержения», — написал Смолий в своем телеграм-канале.

По данным журналистки Юлии Кириенко, 20 июля в Киеве должно пройти заседание ставки, на котором должно быть принято решение о дальнейшей судьбе Сырского.

В Генштабе ВСУ заявили, что информация СМИ об отставке главкома ВСУ не соответствуют действительности. Там утверждают, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности.

На фоне слухов об отставке главкома президент Украины Владимир Зеленский провел несколько встреч с представителями военного руководства страны. В частности, в понедельник он встретился с заместителем начальника Генштаба ВСУ Владимиром Горбатюком.

Ранее Зеленский отправил в отставку с поста министра обороны Украины Михаила Федорова. Это спровоцировало митинги против его увольнения. Протестующие требовали в том числе отставки Сырского. После отставки Федоров выступил с критикой в адрес главнокомандующего ВСУ и Генштаба, возложив на них ответственность за системный кризис в армии — от провала мобилизации до блокировки реформ.