Первая половина предстоящей недели в Москве порадует теплой погодой, но к концу рабочей пятидневки придет похолодание. Об этом сообщил 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В понедельник, 17 августа, в столице ожидается 25―27 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, западный ветер будет дуть со скоростью 6―11 м/с.

Во вторник ночью минимальная температура по области составит 10―15 градусов, в Москве ― +13. Днем возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 24 градусов. Ожидается умеренный юго-западный ветер со скоростью 5―10 м/с.

В среду днем воздух может прогреться до 27 градусов, ночью и днем небольшой дождь.

Затем погода начнет меняться, станет заметно «дыхание осени». В четверг и пятницу температура опустится до 18―23 градусов, ветер сменит направление на северное.

Ильин также предупредил о снижении давления: в первые дни недели оно составит около 740 мм, а в четверг упадет до 737 мм.