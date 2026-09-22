Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация стремится изменить политическую ситуацию на Кубе.

«Моя администрация также стремится коренным образом изменить ситуацию на Кубе, где коммунистический режим испытывает колоссальное давление — самое сильное за всю его историю. Он терпит крах, как никогда прежде, и падет», — сказал он, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.

Трамп отметил, что глава Госдепартамента США Марко Рубио ведет переговоры с кубинской стороной, не уточнив при этом подробностей.

«Мы не позволим иностранным противникам использовать территорию у самых наших границ в качестве плацдарма для угроз Америке», — добавил американский президент.

Делегация Кубы покинула зал заседания Генассамблеи ООН во время выступления Трампа.

Общие прения 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН проходят с 22 по 28 сентября в Нью-Йорке.