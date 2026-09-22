Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, которая состоится 23 сентября в Нью-Йорке, может запустить выработку дорожной карты урегулирования на Украине. Такое мнение высказал в беседе с 360.ru политический советник и политический психолог Сергей Маркелов.

Встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Маркелов допустил, что темой обсуждения могут стать поиски отправной точки переговорного процесса и определение юридической базы для будущих договоренностей.

«Если мы найдем стартовую точку дорожной карты, то уже можно будет говорить о том, что дальше прорисовываем шаги, уже более точные, более предметные», — сказал собеседник издания.

Эксперт напомнил, что в ходе прошлых российско-американских контактов стороны затрагивали вопросы экономики, санкций и гуманитарной сферы. Профессиональная дипломатия подключается при переходе непосредственно к вопросам урегулирования, продолжил Маркелов.

«Мне кажется, что можно осторожно сказать о том, что все-таки подходим к настоящему переговорному процессу, где и будут говорить на языке дипломатов», — полагает он.

По его словам, Лавров использует свое участие в Генассамблее ООН для обращения к недружественным странам, с которыми прямой контакт невозможен. Также задачей главы МИД будет обозначение интереса России к реформированию ООН, считает политсоветник.

Он отметил, что другие крупные страны, помимо России, указывают на недостатки организации, которая стала слишком политизированной. Они недовольны тем, что ООН превратилась в структуру, которую пытаются использовать как политический рычаг.

При этом ООН остается единственной глобальной и универсальной площадкой для обсуждения мировых проблем, поэтому ее требуется перезагрузить, заключил Маркелов.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Алимов рассказал, что у Лаврова на Генассамблее запланированы десятки двусторонних и многосторонних встреч, «буквально каждые 15 минут». Контактов с представителями Украины в графике министра нет, но у Москвы есть готовность рассмотреть такое предложение, если оно поступит от Киева, добавил он.

Неделя высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН стартовала в штаб-квартире организации в Нью-Йорке 18 сентября. Общеполитические прения продлятся с 22 по 26 сентября вплоть до воскресного выходного. В следующий понедельник, 28 сентября, будет финальный день прений, которым завершится эта самая важная дипломатическая неделя.