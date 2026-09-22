США тесно взаимодействуют с руководством России и Украины, чтобы урегулировать военный конфликт. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН.

«Мы тесно взаимодействуем с руководством России и Украины. Я думаю, что нам удастся урегулировать этот вопрос быстрее, чем нам кажется. 25 тысяч молодых людей — преимущественно военных — погибают в месяц. Это ужас», — подчеркнул американский лидер.

Ранее 22 сентября госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Трамп обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече в Нью-Йорке энергетическое перемирие между Москвой и Киевом.

«Мы считаем, что это отличная идея ― прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры, при котором не будут подвергаться ударам ни украинская инфраструктура, ни российские энергообъекты», — поделился он.

Трамп еще до возвращения в Белый дом не раз говорил, что сможет урегулировать военный конфликт на Украине «за 24 часа». Однако с момента его инаугурации в январе 2025-го боевые действия не прекратились.

При этом спецпосланники Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — регулярно прилетают Москву и встречаются с российским руководством, в том числе с президентом Владимиром Путиным. В начале сентября они впервые посетили Киев.