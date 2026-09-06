Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев на переговоры, сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Американские переговорщики приехали в украинскую столицу на поезде из польского Жевуша, куда они прилетели из Москвы после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Умеров приветствовал Уиткоффа и Кушнера на вокзале вместе с главой офиса президента Украины Кириллом Будановым* и главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. Затем посланники Трампа отправились на встречу с участием украинского президента Владимира Зеленского, он встретил их в центре Киева.

Это первый визит Уиткоффа и Кушнера на Украину. Ранее их приезд в страну неоднократно откладывался.

Близкий к Буданову* телеграм-канал Ukraine Context утверждает, что в Киев прибыли представители некоторых европейских стран, которые также примут участие в переговорах. Официально эта информация не подтверждена.

Перед приездом Уиткоффа и Кушнера Зеленский заявил, что провел совещание с переговорной группой.

«Готовы к разговору. <…> Мы заинтересованы в скорейшем завершении войны. Нужен мир. Нужны гарантии безопасности. Нужен достойный характер послевоенного мира. Наши предложения подготовлены», — говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

В то же время, по данным источников Bloomberg, украинская сторона не рассчитывает на значимый прогресс по итогам переговоров.

В субботу, 5 сентября, в Москву Уиткофф и Кушнер приезжали в Москву, где встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. Беседа продолжалась три часа, в Кремле ее назвали содержательной. По словам помощника президента Юрия Ушакова, американские переговорщики сформулировали ряд идей насчет возможного урегулирования конфликта на Украине. Он также сообщил, что посланники Трампа пообещали использовать в ходе контактов с Киевом полученные от Путина наблюдения и оценки по урегулированию.

В Белом доме встречу также назвали содержательной и анонсировали дальнейшие шаги, о которых будет объявлено в ближайшие недели.

В ходе встречи Путин рассказал, что перед переговорами к России по каналам спецслужб и МИДа поступила просьба прекратить удары по Киеву, после чего он отдал соответствующую команду. Уиткофф поблагодарил российского лидера за приостановку ударов по украинской столице. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что указание главы государства будет действовать в течение трех суток, с полуночи 5 сентября до 00:00 8 сентября.

Киев призывал к более широкому перемирию на три дня, но договоренностей об этом не было, сообщил Путин. Он пообещал сделать все, что зависит от российской стороны, для безопасности переговорного процесса.

*внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов