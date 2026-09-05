Самолет, на борту которого могут находиться спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, прибыл в Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиационных службах. Как ожидается, они проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Самолет приземлился в аэропорту Внуково», — сказал собеседник «Интерфакса».

В 12:54 мск РИА Новости подтвердило, что самолет с Уиткоффом и Кушнером приземлился во Внуково. Их приехал встретить спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер намерены отправиться в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в воскресенье, 6 сентября. Это будет их первый визит на Украину после возвращения Трампа в Белый дом. Россию американские переговорщики в последний раз посещали в январе.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что его Уиткофф и Кушнер привезут в Москву и Киев «предложение, как закончить войну». По его словам, у Вашингтона есть идея относительно возможного мирного соглашения. На вопрос о том, идет ли речь о новом предложении, глава Белого дома ответил отрицательно. Как считает Трамп, по итогам контактов есть «хороший шанс» на достижение прогресса в урегулировании конфликта.

Американская сторона во время обсуждения поездки спецпосланников потребовала от сторон прекратить удары по столицам на время визита, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. В статье уточняется, что США попросили Украину временно прекратить атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты РФ, а Россию — «остановить удары ракетами по Киеву».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что какие-либо прямые договоренности по вопросам безопасности между Москвой и Киевом в связи с визитом американских переговорщиков не предполагаются.