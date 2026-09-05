Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Россию и на Украину с предложением о прекращении российско-украинского конфликта. По данным Axios и ТАСС, в субботу, 5 сентября, они посетят Москву, а на следующий день прибудут в Киев. Подробности — в материале RTVI.

«Есть шанс, что мы решим это»

По словам Трампа, Уиткофф и Кушнер привезут в Москву и Киев «предложение, как закончить войну». На вопрос о том, идет ли речь о новом предложении, глава Белого дома ответил отрицательно.

«Мы отправили их, чтобы понять, можно ли что-то сделать [с урегулированием конфликта]. Есть шанс, что мы решим это», — сказал он.

Как считает Трамп, по итогам контактов есть «хороший шанс» на достижение прогресса в урегулировании конфликта. Он также заявил, что у Вашингтона «есть идея насчет мирного решения», однако подробности предложения раскрывать не стал.

Как ожидается, Уиткофф и Кушнер проведут в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день они намерены встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. Это будет первый визит Уиткоффа и Кушнера на Украину после возвращения Трампа в Белый дом.

«Режим тишины»

Американская сторона во время обсуждения поездки спецпосланников потребовала прекратить от сторон конфликта удары по столицам на время визита, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. В статье уточняется, что США попросили Украину временно прекратить атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты РФ, а Россию — «остановить удары ракетами по Киеву». По данным собеседников NYT, переговоры об организации поездки Уиткоффа и Кушнера продолжались несколько недель.

Вечером 4 сентября Зеленский заявил, что ВСУ не будут наносить воздушные удары по территории РФ на время визитов спецпосланников Трампа в Москву и Киев. Он добавил, что Россия должна действовать зеркально.

После заявления Зеленского издание «Украинская правда» сообщило, что бойцы ВСУ получили приказ соблюдать «режим тишины» на линии боевого столкновения в период с 5 по 8 сентября. Источники «РБК Украина» утверждают, что ВСУ не будут наносить воздушные удары по России до 7 сентября. По их словам, Киев ожидает ответа Москвы о возможном прекращении огня в воздухе.

Российская сторона не делала заявлений о временном прекращении огня в зоне СВО. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что какие-либо прямые договоренности по вопросам безопасности между Москвой и Киевом в связи с визитом Уиткоффа и Кушнера не предполагаются, передает «Интерфакс».

«Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будут ли достигнуты какие-то договоренности с украинской стороной на время визита спецпосланников Трампа, в частности, относительно угроз пассажирским самолетам.

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 5 сентября силы ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника над российскими регионами. Кроме того, утром в субботу ведомство сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием и дронами большой дальности по металлургическим комбинатам в Днепропетровской области, а также логистическим центрам и электроподстанции в Николаевской и Одесской областях.

В то же время утром 5 сентября в районе Запорожской АЭС вступил в силу локальный режим прекращения огня для проведения ремонта линии электропередач и восстановления внешнего электроснабжения станции, сообщило МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

«Из-за военной активности к северу от реки Днепр 20 августа АЭС потеряла питание от единственной оставшейся линии — «Феросплавной-1″. <…> Запасы дизельного топлива на станции истощаются, и в ближайшие дни может произойти полное отключение электроэнергии, если не будет восстановлено внешнее электроснабжение или не удастся доставить дополнительные запасы топлива на объект, расположенный в зоне активных боевых действий», — говорится в сообщении агентства.

В МАГАТЭ отметили, что это уже седьмое прекращение огня, согласованное при посредничестве Гросси. Он отметил, что обе стороны конструктивно взаимодействуют с агентством во избежание инцидентов в ядерной сфере.