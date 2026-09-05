Силы ПВО сбили 53 беспилотника над российскими регионами в ночь на субботу, 5 сентября, сообщило Минобороны РФ. Региональные власти сообщили о пострадавших и повреждениях инфраструктуры, один человек погиб.

Из сводки Минобороны следует, что 53 украинских беспилотника были перехвачены и уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером в пятницу сообщил в мессенджере «Макс» об уничтожении девяти БПЛА, летевших к столице.

В Калужской области силы ПВО уничтожили 18 БПЛА над территориями нескольких округов, а также на окраине Калуги, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В Белгородской области за минувшие сутки были сбиты и подавлены 153 беспилотника, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, удары были нанесены по 13 округам. В результате атак один человек погиб, еще 15, включая двоих детей, пострадали. Врачи оценивают состояние двоих раненых как тяжелое.

В Курской области за минувшие сутки уничтожено 209 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В результате атак в Рыльске пострадала 16-летняя девушка, у нее ссадина спины. Кроме того, в Хомутовской районе был ранен 70-летний мужчина. В Кореневском районе был поврежден объект энергетики, позже электроснабжение восстановили по резервной схеме. В ряде населенных пунктов повреждены несколько домов и автомобилей.

В нескольких округах Херсонской области в результате атаки БПЛА частично нарушено электроснабжение, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.