Три человека погибли в результате ударов ВСУ по территории Херсонской области. Об этом написал в своем телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.

«Противник снова атакует абсолютно мирные гражданские объекты», — заявил Сальдо.

Вечером 25 сентября украинский дрон атаковал кафе «День-Ночь» в Аскании-Нова в Чаплинском округе. В результате удара здание было разрушено. Из-под завалов спасатели извлекли тела двух девушек, 2004 и 2006 годов рождения.

Еще двое — мужчина 1993 года рождения и девушка 2007 года рождения — получили тяжелые множественные осколочные ранения и сотрясение мозга. Их госпитализировали в местную больницу.

В тот же вечер в результате атаки дрона на грузовой автомобиль, перевозивший продукты, погиб мужчина.

«Тяжело подобрать слова, когда гибнут совсем молодые люди. Но могу сказать одно: киевские боевики обязательно ответят за свои злодеяния», — написал губернатор.

Он также выразил искренние соболезнования семьям и близким жертв. Сальдо пообещал, что родственники погибших получат всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в ночь с 25 на 26 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 645 беспилотников самолетного типа. В ходе атаки БПЛА в Краснодарском крае погибли три человека и двое получили ранения, заявили в оперативном штабе.

В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ погибли два мирных жителя, написал в своем телеграм-канале глава региона Александр Шуваев. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил о пяти пострадавших, среди которых оказался несовершеннолетний, при ударах дронов в Таганроге и Азове.