Президент США Дональд Трамп выступил за трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями между США, Россией и Китаем. Об этом говорится в справке Белого дома по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Китайская сторона в своем изложении переговоров эту тему не упомянула.

В американском документе предложению Трампа отведена одна строка: «Президент выступил за трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями между Соединенными Штатами, Россией и Китаем». Там же сказано, что лидеры обсудили Россию, КНДР и Иран, сошлись во мнении, что Тегеран никогда не должен получить ядерное оружие. Стороны договорились строить «конструктивные отношения стратегической стабильности».

МИД КНР опубликовал свою версию переговоров, которые прошли в Белом доме 24 сентября. Речь в ней идет о торговле, искусственном интеллекте и Тайване, о вооружениях в тексте нет ни слова. По версии Пекина, лидеры также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, «украинском кризисе» и Корейском полуострове.

Документы расходятся и в другом пункте. В справке Белого дома сказано, что лидеры договорились называть новые технологии «сверхинтеллектом», а не «искусственным интеллектом», и запустили американо-китайский диалог по сверхинтеллекту. В китайском тексте Си Цзиньпин говорит именно об ИИ и призывает держать его «под контролем человека».

Китай не раз отказывался от трехстороннего формата. Пекин указывает, что его ядерный арсенал значительно уступает российскому и американскому. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь ранее назвал требование присоединиться к таким переговорам «неразумным и нереалистичным». По его словам, особую ответственность за разоружение должны нести страны с крупнейшими ядерными арсеналами.

В Москве к идее тоже относятся скептически. В мае замглавы МИД России Сергей Рябков заявил ТАСС, что многосторонние переговоры упираются в «навязчивое стремление США» сделать участие Китая обязательным условием, причем Вашингтон игнорирует позицию Пекина. Рябков также указал, что Франция и Великобритания отказываются обсуждать ограничения своих арсеналов. Москва настаивает, что в многостороннем формате к переговорам должны присоединиться и они.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля 2026 года. Это было последнее действовавшее соглашение, которое ограничивало ядерные арсеналы России и США. Владимир Путин предлагал соблюдать ограничения договора еще год при условии взаимности. Трамп назвал договор невыгодным для США и выступил за новое соглашение. В июне он заявил, что России, Китаю и США стоит договориться о ядерном разоружении.