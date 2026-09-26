Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня. Он заявил помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, Тегеран предлагал открыть Ормузский пролив и возобновить переговоры по ядерной программе. Взамен США должны были снять морскую блокаду иранских портов, разморозить часть иранских активов и ослабить санкции против экспорта иранской нефти. Иран поднял вопрос о семидневной паузе на встрече в Катаре в прошлое воскресенье, рассказали изданию осведомленные собеседники. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в четверг заявил, что Тегеран передал план США через посредников.

США сообщили Ирану и региональным посредникам, что Трамп не намерен снимать блокаду, пишет WSJ. В Вашингтоне рассчитывают, что экономическое давление вынудит Тегеран принять условия, более выгодные для США и арабских стран Персидского залива. По словам американского чиновника, операция под руководством США по проводке танкеров через Ормузский пролив снизила для Вашингтона срочность сделки. При этом переговоры через посредников продолжаются.

Публично Трамп говорит, что Иран находится под сильным экономическим давлением и стремится к соглашению после выборов. В частных беседах он сомневается, что Тегеран выполнит требования США, и говорит о возможности новых бомбардировок, утверждают собеседники газеты. Масштаб возможных ударов неясен. По данным WSJ, Трамп не хочет возобновлять крупные боевые действия, в том числе потому, что США берегут сокращающиеся запасы боеприпасов для других возможных конфликтов. Чиновники предупредили, что позиция президента может измениться в ближайшие недели, в том числе под влиянием итогов выборов.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября

На Генассамблее ООН на этой неделе Трамп заявил, что выборы не влияют на его политику в отношении Ирана.

«Республиканская партия участвует в выборах, и я буду ей помогать, но сам я не баллотируюсь. Когда речь идет об Иране, я не придавал и не буду придавать значения выборам. Важно только одно: у Ирана никогда не будет ядерного оружия», — сказал он.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на этой неделе призвал Вашингтон вернуться к июньскому меморандуму о прекращении огня. Аракчи заявил, что договориться до выборов в США было бы предпочтительнее. По данным WSJ, арабские посредники сообщили, что иранские дипломаты выдвинули несколько вариантов завершения войны и признали ухудшение экономической ситуации в стране. Корпус стражей исламской революции, по информации газеты, сопротивляется новым формулам соглашения и дает понять, что готов к затяжному конфликту.

Военный конфликт между США и Ираном начался в феврале 2026 года. В июне стороны заключили предварительное соглашение, которое предусматривало поэтапное смягчение санкций и открытие Ормузского пролива. Однако позднее договоренности были нарушены.